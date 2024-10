Viernes movido en el PJ: CFK en UNA, Quintela contraataca y Kicillof hace equilibrio

"Nunca me animé a juzgar a un par", continuó el mandatario provincial. "Si tengo que criticarlo, se lo diría entre cuatro paredes", añadió. Sin embargo, luego volvió a mostrar sus diferencias con CFK. En este marco, pidió cambiar “modos” de conducción y comparó el liderazgo de Cristina Kirchner con el de Carlos Menem.

“Por supuesto que fue mi conductora, como fueron los Menem”, introdujo Quintela. Y aclaró, sobre obediencias y lealtades: “No soy empleado de nadie. A nosotros nos conduce la política”.

"Mandar, mandar... no, a mí no me manda nadie. Perón decía que conducir no es mandar, es persuadir. Hay que estudiarlo un poquito a Perón”, lanzó.

Y completó, en lo que se lee una crítica a CFK: “Menem persuadía desde el cariño, el amor, no desde la imposición. Tenemos que cambiar algunas conductas nuestras”.

CFK con universitarios y Kicillof haciendo equilibrio

Cristina Kirchner volvió a irrumpir en una aparición sorpresa en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) donde dialogó con los estudiantes (muchos de los cuales protagonizaron hace 2 días una particular protesta contra Javier Milei en la estación de Once).

“Qué hermosa gente, hace juego con el lugar”, celebró CFK, rodeada de alumnos que la escuchaban atentos en una de las zonas parquizadas del Museo de la Cárcova, que depende de la institución, en la Costanera Sur.

“La verdad que quería estar acá el 22 de octubre, que era la fecha que se cumplían exactamente los 10 años donde convertimos al Instituto en Universidad Nacional del Arte”, agregó la ex mandataria en un comentario que arrancó una ovación y aplausos de los presentes.

Su visita coincide con el décimo aniversario de la institución, que está celebrando durante esta semana el hito académico con actividades culturales y conmemorativas. En 2014, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, se sancionó por unanimidad la Ley 26.997, que jerarquizó al ex Instituto Nacional de las Artes (IUNA) creado en 1996 con un estatus de universidad pública.

“Ustedes no saben la alegría que me dio, como militante política desde muy joven, estar en lugares que uno ha construido y creado. Es como que valió la pena, aún con todo lo que pasó después... Cuando vale la pena para el pueblo normalmente no vale la pena para la vida de los dirigentes que hacen estas cosas, porque después son muy castigados”, señaló CFK, en un fragmento del video que difundieron en redes sociales desde el kirchnerismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/manujove/status/1849844398109929812&partner=&hide_thread=false Después de la repercusión por la coreografía de estudiantes de esa Universidad en la estación de Once, Cristina Fernández de Kirchner visitó la UNA. Siguen las recorridas “sorpresa” de la candidata a presidir el PJ. pic.twitter.com/stzMyVKIIr — Manu Jove (@manujove) October 25, 2024

Luego, la propia CFK compartió fotos de la visita en su cuenta de X:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1849902676655354137&partner=&hide_thread=false Estuve en el Museo de la Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes, conversando con estudiantes, docentes y no docentes. La UNA está cumpliendo 10 años, la creamos en el 2014 durante mi segundo mandato, y hoy está atravesando graves problemas presupuestarios como todas las… pic.twitter.com/6L4tPuGh6L — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 25, 2024

Casi en simultáneo, Axel Kicillof encabezó un acto en La Plata donde esbozó una especie de reivindicación de CFK, aunque sigue sin expresarse sobre la interna, en la que ya dijo que no le "interesa" involucrarse.

En otro acto por los Derechos Humanos que compartió con un hombre de La Cámpora, el ministro de Justicia Juan Martín Mena, Kicillof revindicó a Cristina luego de que Máximo Kirchner pusiera en duda su valor como candidato a presidente para 2027. “Cristina tenía una debilidad enorme por él, eso que hace no le va a salir bien”, dijo hoy Máximo Kirchner sobre el gobernador bonaerense.

“Antes estos encuentros se hacían en Tecnópolis, lugar creado por Cristina Fernández de Kirchner que ya no funciona más”, recordó Kicillof, provocando los aplausos del joven público. Luego llamó a "militar la memoria", en palabras similares a las que usó la expresidenta en el Teatro Argentino, cuando se reencontraron en un marco de "frialdad", según describió Estela de Carlotto, presente en el lugar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/1849863158636347781&partner=&hide_thread=false Este año alcanzamos un verdadero récord con más de 15 mil inscriptos en toda la provincia, lo que demuestra que cuanto más atacan a estas políticas, mayor fuerza le dan. Esto no es adoctrinamiento, es la demostración de que hay una juventud que le dice no al negacionismo, el odio… pic.twitter.com/9pvF622T3g — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 25, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/1849863169180877303&partner=&hide_thread=false La juventud tiene comprensión de lo que pasó, no piensa olvidar y nos obliga día a día a seguir trabajando por más y mejores políticas de derechos humanos. No podemos bajar los brazos porque, aun en las situaciones más difíciles, tenemos su ejemplo y el de las Madres y las… pic.twitter.com/ir4v2Y0x32 — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 25, 2024

