Interna PJ: Cristina Kirchner presentó su lista (y presionan a Kicillof)

Vicepresidente 1ro, José Mayans. Vicepresidenta 2da, Lucía Corpacci. Vicepresidente 3ro, Germán Martínez. Vicepresidenta 4ta, Mariel Fernández (intendenta de Moreno) Vicepresidente 5to, Ricardo Pigananelli (SMATA).

Así las cosas, la ex presidenta decidió no esperar más el encuentro con Quintela, que iba a realizarse este viernes, según las versiones, pero que aún no se llevó a cabo, y se cortó sola.