"La reunión pactada para el 18/10 con Cristina no se todavía si se hará: yo viajé para eso"

Con respecto a los actos del Día de la Lealtad, explicó:

“No fui a ninguno porque preferí ser prudente y no complicar las cosas”.

"Yo no le pido a Cristina que se corra", señaló el gobernador de La Rioja sobre la interna del peronismo.



Axel Kicillof, Cristina y Ricardo Quintela: lo que viene

“Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires tiene 18 millones de habitantes (el 40% del padrón electoral) y Axel Kicillof tiene que atender a diario la complejidad de sus problemas. Pero, el interior también es importante y deberían escuchar cuales son nuestros problemas, también”.

Con respecto a los gobernadores peronistas que se volvieron "dialoguistas" fue indulgente:

No me animo a cuestionar a los gobernadores que apoyaron al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones porque hemos perdido en el movimiento el carácter nacional. Ahora, tenemos apenas una confederación de partidos provinciales ya que cada uno trata de gobernar su distrito de la mejor manera posible. Tenemos en los estados sub nacionales la obligación de responder a los problemas locales. Cada uno ha tratado de hacer lo que pudo.

“Yo no comparto lo que ha hecho el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, quien se acercó al gobierno federal, pero tampoco puedo juzgarlo” añadió.

Finalmente, criticó las políticas de ajuste que llevan adelante Javier Milei y su ministro Luis Caputo.

“Este gobierno nacional nos está matando. Si yo tuviera que cobrarle a las familias de La Rioja $50.000 de electricidad el 40% de las viviendas se quedarían sin luz. Les cobramos $10.000 y las subvencionamos sin ayudas de la Casa Rosada”.