Ricardo Quintela vs. CFK o final con ¿lista de unidad?

Carlos Menem y el Papa

“Menem dijo la famosa frase: ‘El que llega a Papa no vuelve a ser cura’; sin embargo, él volvió a ser cura. Compitió y perdió porque su tiempo ya había pasado.

"Todo nuestro tiempo concluye… Yo voy a dejar de ser gobernador y tendré que colaborar desde afuera”, destacó Quintela quien argumenta que él en el PJ Nacional plantea "un esquema nuevo, renovación de ideas, que se movilice no solo el peronismo sino la idea de una patria justa, libre y soberana”.

Tal vez quien piense lo mismo o de manera directa se enfrente a CFK es Jorge Capitanich antes fiel seguidor de la expresidente hoy transformado en militante de Quintela.

Ocurre que el conocido "Coqui"firmó su aval a la candidatura del riojano en su rol de titular del PJ de Chaco, justamente necesitaba para presentarse oficialmente. Recordemos que llega a la elección apoyado por dirigentes de Salta, Misiones, La Rioja y San Luis, nadie se anima a decir que hará Axel Kicillof.

Cómo la ve Jorge Capitanich

“Me dirijo a ustedes, en mi calidad de Presidente del Partido Justicialista de la provincia de Chaco, para expresar el aval a la candidatura del compañero Ricardo Quintela como candidato a presidente del Partido Justicialista Nacional, quien cumple con los requisitos establecidos según el artículo 18 del Reglamento Electoral aprobado en 2008″, expresó Capitanich en la carta dirigida a la Junta Electoral del PJ.

Lista de unidad

Durante una entrevista con el medio porteño Infobae, afirmó que

No descartaría hasta el último minuto la posibilidad de generar la unidad total, o tampoco que aparezca otra lista, nunca se sabe cómo pueden jugar los actores. Lo razonable sería la unidad.Será lo que será, lo importante es que termine una etapa y empiece otra. Nadie va a opinar sobre la calidad de Cristina como dirigente política y su liderazgo No descartaría hasta el último minuto la posibilidad de generar la unidad total, o tampoco que aparezca otra lista, nunca se sabe cómo pueden jugar los actores. Lo razonable sería la unidad.Será lo que será, lo importante es que termine una etapa y empiece otra. Nadie va a opinar sobre la calidad de Cristina como dirigente política y su liderazgo

Recordemos, aunque no tuviera estado público, que Capitanich y el riojano almorzaron hace tres semanas en CABA. A pesar de su relación con Cristina, que se desvaneció con el paso de los candidatos al poder, el chaqueño vio con buenos ojos la voluntad que Quintela le puso al armado de su candidatura.

Capitanich-CFI.jpg Jorge Capitanich, gobernador saliente de Chaco ahora mira qué futuro lo espera en el partido

Todo cambia

La decisión del ex gobernador chaqueño sorprendió a un sector del peronismo, ya que supo ser un hombre cercano a Cristina Kirchner. De hecho, días atrás el Consejo del PJ chaqueño había publicado un comunicado en el que expresaba su “firme respaldo a la candidatura” de la expresidenta.

“En el caso de Quintela, he hablado con él y ha mostrado una voluntad de salir a recorrer el país y de animar un proceso de estas características, que me parece legítimo. Es necesario respetar la democracia interna. Espero que existan las condiciones para lograr el máximo nivel de consenso. El debate tiene que ser constructivo, plural, sobre las ideas y no sobre las personas. Muchas veces agudizamos las estrategias de choque y lo único que generamos es mayor confrontación. Los dirigentes tienen que confrontar con la realidad, no con la oposición. Si uno pretende imponer una idea desde una perspectiva dogmática, entonces está pretendiendo establecer una cosmovisión de carácter hegemónico para decirle al otro lo que tiene que hacer”, resaltó el ex gobernador

Hasta ahora es lo que hay dentro del partido que el jueves recordará otro 17 de octubre fecha que, casi con seguridad, traerá nuevos corrimientos en la pintoresca interna partidaria de final abierto. El próximo sábado 19 de octubre cierran las listas.

Tercera posición

En el peronismo barajan dos opciones. Que haya una lista de unidad en la que CFK sea la candidata a presidenta del PJ y Quintela el candidato a vicepresidente, o que la elección se postergue unos meses para descomprimir los niveles de tensión y evitar que se profundice la interna.

