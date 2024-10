PJ: Quintela mandó a Cristina Kirchner a dar charlas como "embajadora itinerante"

"No la podemos bajar a que venga a competir por la presidencia del PJ. Creo que ella está para cosas mucho más importantes, inclusive para ser una embajadora itinerante de los argentinos, con respecto a que pueda dar las charlas magistrales que ella da", planteó el riojano.

Comparación con Menem

Quintela comparó a CFK con Carlos Menem, una comparación que suele ser irritante para el kirchnerismo, en relación a la ocupación de cargos menores al de presidente: "Nuestro coprovinciano Carlos Menem dijo una famosa frase: 'Quien llega a Papa no vuelve a ser cura'. Sin embargo, volvió a ser cura. Yo me opuse. Le dije 'no puede ser candidato, no puede competir con nosotros'. Compitió y perdió. Y porque su tiempo, que fue importante o no, bueno o malo... Todo nuestro tiempo concluye. El mío en La Rioja ya concluye, tengo que terminar mi mandato y entregar al que me sucede".

Por otro lado, el gobernador de La Rioja opinó que lo que necesita el PJ es plantear "un esquema de renovación no solo de personas, sino de ideas, de lenguaje, de métodos, de procedimientos, de formas de comunicarnos con la gente".

"De la presencialidad, que la gente te pueda ver, que sos un ser de carne y hueso, que sos un ser común y corriente", añadió en otra definición que pareció tener como destinataria a la exvicepresidenta.

