Cristina Kirchner chicaneó a Caputo: "no consiguió la calificación para más endeudamiento"

Las dos argentinas

En referencia al récord de viajes al exterior registrado en un informe del Indec sobre la balanza de pagos, Cristina Kirchner reflexionó: “Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para viajar o comprarse un autito. Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes ”.

En el mensaje cargado que escucharon los bancarios, CFK aseguró que el actual modelo económico “se cae a pedazos” y denunció que fue desplazada de la vida institucional: “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a presidente arrasando con derechos y soberanía haya resultado en vano”.

