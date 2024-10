"Decidí formular dos denuncias penales contra Patricia Bullrich: por amenazas y calumnias"

En un momento se exaltó y mostró su carácter. Tené cuidadito, me dijo. No es una amenaza más porque proviene de la funcionaria que tiene en su poder el monopolio de la violencia del Estado. Es un tema muy grave, está coaccionando a un diputado de la Naciòn. En un momento se exaltó y mostró su carácter. Tené cuidadito, me dijo. No es una amenaza más porque proviene de la funcionaria que tiene en su poder el monopolio de la violencia del Estado. Es un tema muy grave, está coaccionando a un diputado de la Naciòn.