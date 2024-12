Luis Petri: "queremos Ficha Limpia con Fair Play: no debe haber fuera de juego para los honestos"

Lo que no explica este ex consejero de la Magistratura es que esa apelación podría demorar varios meses en ser resuelta y, mientas tanto, muchos potenciales candidatos zafarían de la censura pre electoral. Lo que no explica este ex consejero de la Magistratura es que esa apelación podría demorar varios meses en ser resuelta y, mientas tanto, muchos potenciales candidatos zafarían de la censura pre electoral.

¿Ficha Limpia (con Fair Play) a sesiones extraordinarias?

“El gobierno podría convocar a sesiones durante el verano y, en la medida que existan acuerdos, ingresar este proyecto o bien el presupuesto nacional. El presidente Javier Milei está absolutamente comprometido. Queremos que se trata un nuevo proyecto y estamos trabajando para ello”.

La imagen del presidente tuvo 4 grandes caídas durante su primer año de gestión:

-la marcha universitaria

-el veto al aumento de los jubilados

-la escapada del dólar a $ 1.500

-el no tratamiento de Ficha Limpia.

En este último caso, se trató del peor traspié en doce meses de gestión.

Por ello, Javier Milei intenta de manera desesperada emanar una ley que, en definitiva, les dejará la puerta abierta en las listas a los candidatos observados por la mayoría de la sociedad argentina.