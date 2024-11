Paradoja: El piloto de combate Luis Petri en caída libre

Parte 1

El Brigadier Mengo no llegó al cargo de casualidad. Su designación fue parte de una movida que tuvo entre otros actores

al ex Jefe de Gabinete, Nicolás Posse ;

; a su ex hombre de confianza brigadier, Jorge Antelo ;

; al actual Jefe del Estado Mayor Conjunto Brigadier, Xavier Isaac ; y

; y al propio Luis Petri.

Toda una jugada de alta política para entronizar en el EMCO (Estado Mayor Conjunto de Operaciones) al antecesor de Mengo en la FAA, Brigadier General Xavier Isaac. Un hecho sin precedentes en la historia militar argentina ya que no hay antecedentes de un jefe de fuerza que pase a desempeñarse en el Estado Mayor Conjunto y menos luego de un cambio de gobierno.

Otro desastre de Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Dicen los que dicen que saben que, para más datos hay que tocar timbre, en las oficinas de la empresa de capital mixto que administra la red federal de aeropuertos. Muchas pistas de aterrizaje para F16 y muchos hangares hay que construir en los próximos 2 años y todo tiene que ver con todo.

Así las cosas, Mengo resulta ser

un hombre del gobierno ,

, elegido por el gobierno

para desempeñar un cargo político-militar en este gobierno.

Eyectarlo a menos de 1 año, acusándolo de estafador y agregarle además el supuesto sayo de abusador sexual habla, cuando menos, de poco tino para elegir funcionarios.

Como si todo esto fuera poco, el rumor oficioso: un ministro de Defensa que tiene a un Brigadier General como subordinado militar directo necesita que un periodista que seguramente no sabe reconocer los grados en una charretera militar (tal como la mayoría) le vaya a contar que un jefe de fuerza lo tomó por idiota al menos 32 veces. No, no habla muy bien del respeto que el ministro infunde entre los uniformados. Maxime cuando, según una alta fuente naval, al iniciar su gestión les advirtió a todos que no permitiría el uso de medios del Estado con fines personales.

Tal como si fuera una cuestión de Karma, al ministro que tanto le gusta mostrarse en redes vestido de piloto de combate con casco y todo, lo vino a pasar por encima un aviador de verdad, 32 veces por encima.

Luis Petri ordenando la pista en un portaaviones.

Parte 2

Deseando íntimamente que dentro de todo el séquito de asesores y funcionarios con los que cuenta el ministro (desde tenientes generales en retiro hasta subtenientes de reserva todo terreno) haya habido alguien más que un colega periodista informante, comprobada la “traición”, el mendocino no reflexionó acerca de qué le hubieran recomendado Tsun Tsu o Carl von Clausewitz. Él priorizó el corto rédito temporal de una batalla ganada con seguridad antes que la guerra toda que -tal como están las cosas- tiene serio riesgo de perder.

No hay un solo alto, mediano o bajo jefe militar consultado que no responda lo mismo si se le pregunta qué hacer en un caso como el de marras:

La falta es grave de por si y gravísima por el alto grado de reincidencia, pero el sisma que implica separar salvajemente del cargo a un Jefe de Estado Mayor amerita hacerlo de la forma adecuada y no a lo bestia. La falta es grave de por si y gravísima por el alto grado de reincidencia, pero el sisma que implica separar salvajemente del cargo a un Jefe de Estado Mayor amerita hacerlo de la forma adecuada y no a lo bestia.

Un ex jefe de estado mayor consultado señala. “En estos 40 años de democracia hubo muchos casos de separaciones imprevistas de jefes de fuerza, algunas como al menos con dos jefes del ejército por manejo irregular de fondos y hasta un jefe naval por espionaje, pero las cosas se hicieron de tal forma que no peligrara la estabilidad institucional. Todo lo contrario, a lo que se ha hecho en esta ocasión”.

En buen romance, si no se amara tanto el show y el cartel rojo de “On Air” ("En el aire", lenguaje de los estudios de TV) se lo hubiera citado de urgencia al despacho ministerial, se le exponían las pruebas y se le pedía el pase a retiro inmediato. Entonces, se produce un relevo no traumático y, si correspondiera, luego se da curso al accionar judicial.

Los Generales Roberto Bendini y César Milani y el Almirante Jorge Godoy pasaron de la Jefatura a Tribunales, algunos salieron absueltos otro condenado, pero las fuerzas no pagaron los platos rotos, tal como seguramente sí pasará con la FAA a partir del lunes 25/11.

Brigadier Gustavo Javier Valverde, nuevo Jefe aeronáutico, junto a Luis Petri.

Parte 3

“He decidido relevar del cargo al Brigadier Fernando Mengo en cumplimiento del deber de garantizar la transparencia"... bla bla blá, reza el comunicado emitido entre la frenética noche del jueves 21/11 y la mañana del viernes 22/11.

Si bien el ministro se autopercibe Comandante en Jefe, no lo es. Motu proprio no puede ni relevar al sargento García del puesto de guardia. Quien da el empleo militar y lo quita es el Comandante en Jefe de las FFAA -ergo el Presidente de la Nación-, quien hasta el momento no ha firmado ningún decreto al respecto.

Tal como, además, agregó un aditamento de presunto abuso y/o acoso, es de suponer que ya tendrá el Sr. Ministro en sus manos la denuncia penal efectuada por la o las o los… abusados ya que siendo un delito de instancia privada, no podría un ministro de la Nación manejarse por trascendidos.

Ni qué hablar si, tal como dejó trascender Defensa, la DINIEM (Dirección Nacional de Inteligencia Estratégico Militar) está investigando el tema, ya que allí pasaríamos de mal uso de elementos del Estado a espionaje ilegal, sin escalas.

Ahora bien, dado que fuimos a por las grandes ligas y, tal como se han dado las cosas queda claro que por más brigadier que sea, para que una aeronave levante 1 centímetro del piso hace falta una cadena de operadores nada despreciable, el próximo lunes todos aquellos que hayan participado de estos vuelos a sabiendas que eran ilegales deberían comenzar a afrontar los correspondientes sumarios militares, conforme lo dicta el reglamento de disciplina de las FFAA.

En cuanto a Mengo, al ser la máxima autoridad de la fuerza no debe pasar por un consejo de disciplina interno sino que debe ser enviado directamente a un Consejo de Guerra sin perjuicio de lo cual el mismo lunes debería ser denunciado ante la Justicia Federal (al no haber más Código de Justicia Militar la faz penal queda en manos de la Justicia Federal y la faz administrativa en manos del tribunal militar)

Obviamente uno imagina que la FAA pasará a descuento de haberes del Sr. Brigadier el importe correspondiente a los 32 vuelos ilegales, quien deberá revistar en disponibilidad hasta que se resuelva su situación.

¿Y qué hacemos con Xavier Isaac?

Parte 4

Finalizado el Raid mediático ministerial, llegó el tiempo de ver a quién se le entrega la papa caliente de la FFA. Rápido “de mente”, el ministro pensó recurrir al Brigadier Néstor Guajardo, actual Nº2 de la aviación Militar.

Si bien era la salida más rápida y menos traumática ¿cómo entregarle el mando a un hombre que por su función era quien necesariamente debía saber con pelos y señales lo que hacía su superior?

El mismo criterio aplica entonces a todos los otros oficiales sospechados de ser participes necesarios del accionar de Mengo.

Alguien le arrimó a Petri el nombre de un brigadier “libre de pecado” (al menos de este pecado) por estar destinado en el Estado Mayor Conjunto. Allí, si bien a ordenes de otro brigadier viajero, no puede ser responsabilizado de las irregularidades del saliente Mengo.

Subirá entonces a los altares (nunca mejor dicho) el Brigadier Javier Valderde, actual Comandante Conjunto Aeroespacial, un oficial tan moderno que, además de la salida de Mengo, se llevará puestos a 3 brigadieres mayores y a otros 3 brigadieres. Además, dependiendo a quien se designe como subjefe, tal vez un par más.

El chiste le costará a la fuerza la mitad de su conducción superior en una época del año en donde ya están lanzados los pliegos de ascenso de los nuevos brigadieres y presentados los pedidos de retiro de otros cuantos, con lo cual la situación organizacionalmente es desastrosa indican los aviadores.

A todo esto y aunque trate de desviar la mirada, el jefe del EMCO debería estar preparando las maletas ya que además de contar con el pecado original de vuelos con fines personales (según reconocen sus expilotos) lo separan varios años de antigüedad del nuevo jefe aeronáutico, lo que torna la interacción entre organismos un tanto compleja.

Crisis total en la Fuerza Aérea, con muchos damnificados.

Epilogo

Lamentablemente el hombre que venía a poner en valor a las FFAA chocó la calesita aérea por falta de cintura para manejar el primer problema de cierta envergadura de su gestión.

Al margen de haber destrozado la operatividad de la FAA y haberla dejado a merced de la más o menos filosa prosa periodística, pone en riesgo la estabilidad de las otras 2 fuerzas (Armada y Ejército)

Un alto jefe militar se lamentaba en la tarde de este sábado 23/11 por “el revuelo” que el desplazamiento de Mengo (a lo que este cronista agrega: "y el casi seguro corrimiento del jefe del EMCO") está originando tanto puertas adentro como afuera de los cuarteles.

“Ahora se habla de nuestras casas, nuestros viajes y nuestra vida como si todos fuéramos iguales, mi gente si se va de viaje por motivos particulares paga su pasaje como cualquier ciudadano, no pueden tratarnos a todos los que hacemos las cosas bien por lo que pueda hacer alguien que se desvió del camino”, sostuvo con énfasis el uniformado ante este y otros cronistas.

Y es más que seguro que tenga razón, tal como también la tiene el general que sostiene que es muy probable que ahora el Presidente quiera cambiar de cuajo la conducción de la Defensa e iniciar un proceso de depuración similar al iniciado en el cuerpo diplomático.

Todo es posible, todo esta por verse y nadie tiene la respuesta.

Lo único cierto es que por estas horas nadie duda quien transformó un problema en un caos.

El problema de hablarse encima todo el tiempo es que usar mordaza es más notorio que usar pañales, aunque algunos funcionarios necesitarían ambos adminículos.

