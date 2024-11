¿Por qué deporte argentino, a diferencia de la farándula, no cancela a los condenados por violencia de género?

Jonatan Cristaldo

A fines de noviembre del 2019, Morella de Las Heras, pareja del delantero de Racing y madre de sus dos hijos, lo acusó por golpearla y arrastrarla por la casa que compartían.

Me tira una botella de agua en la cara, por eso en el video yo estoy toda mojada; después me arrastró por el piso y me pegó en la cara.

Pocos días más tarde, Cristaldo fue convocado para disputar la final de la Copa de Campeones frente a Tigre en 2019, en la que su equipo se impuso por 2-0.

En 2020 estuvo llamado para todos los partidos de su equipo.

En el primer partido en el Cilindro, frente a Atlético Tucumán, una lluvia de silbidos recibió al jugador cuando ingresó al encuentro desde el banco, en el complemento. Pero, siguió en el club de Avellaneda y hasta convirtió un gol, frente a Estudiantes, en la última fecha de la Super liga 2019-20.

Lautaro Acosta

A mediados del año pasado, Ludmila Isabella denunció a Lautaro Acosta (en ese entonces su pareja, además del padre de su hijo Benicio) por "agresiones físicas, verbales y maltrato psicológico".

Escribió un largo descargo en las redes sociales relatando los hechos sucedidos con el delantero de Lanús.

"Decidí hacer el descargo porque vi que con la Justicia no tenía respuesta; es muy lenta", sostuvo entonces.

El futbolista "Granate" no recibió ningún tipo de sanción por parte del club, ni tampoco de la Justicia.

Ricardo Centurión

En 2017, Melisa Tozzi lo denunció, cuando el delantero se desempeñaba en Boca Juniors, por "violencia verbal y física". La Justicia le otorgó un botón anti pánico a la víctima y le dictó una perimetral al futbolista.

image.png Ricardo Centurión fue varias veces transferido tras soportar denuncias por violencia de género

Alexis Zárate

En 2014, Alexis Zárate, ex Independiente, abusó sexualmente de Giuliana Peralta, por entonces la novia de Martín Benitez, otro de los futbolistas del Rojo.

El novio de la víctima, lejos de protegerla, excusó a su compañero.

Giuliana declaró en la justicia;

Solo quería irme de ahí, estaba muy mal, estaba desesperada, me sentía sola. Pero no me querían dejar ir, no querían que gritara para que no escuchen los vecinos, no me querían abrir la puerta. Hasta que me pude ir, me fui manejando, con mi auto, llorando, sola, mientras recibía los mensajes de texto de ellos.

Zárate terminó detenido pero Martín Benítez siguió jugando en la primera de Independiente.

En la farándula, las cancelaciones son efectivas

Las denuncias y acusaciones que pusieron en jaque al mundo del espectáculo terminaron con los acusados casi sin chances de recuperar sus carreras artísticas.

Juan Darthés

El relato de Thelma Fardin sobre el abuso recibido por parte del galán cuando ella era menor fue tan contundente que el actor debió emigrar a Brasil donde reside desde hace varios años.

-Anita Coacci y Calu Rivero fueron otras dos actrices que denunciaron los abusos tras haber compartido escenas en “Gasoleros” y “Dulce Amor”, respectivamente.

Ari Paluch

El ex líder de audiencia en la radiofonía, ganador de varios Martín Fierro y best seller de libros espirituales, jamás pudo recuperarse de las denuncias en su contra por parte de una microfonista de América TV, donde el periodista trabajaba.

Paluch ya había sido acusado de acoso y maltrato anteriormente por la locutora Verónica Albanese quien quedó desvinculada del programa que el periodista conducía en radio Metro de manera sorpresiva.

Al momento del despido, estaba embarazada de cinco meses y, según narró Ari la maltrataba por no acceder a sus avances amorosos y fue el responsable de su salida:

Es un hombre detestable, que acosa, que juega mucho con ese límite y que si uno no accede maltrata y demás. Es un hombre detestable, que acosa, que juega mucho con ese límite y que si uno no accede maltrata y demás.

Roberto Pettinato

Son varias las acusaciones contra el conductor y músico.

Existieron crudos relatos de Ursula Vargues, Josefina Pouso, Karina Mazzocco y Mariela Anchipi, pareja de Dady Brieva.

Fabián Gianola

Natacha Jaitt y la ex primera dama Fabiola Yañez contaron cómo el actor las había acosado.

Gianola estuvo tambièn en el ojo de la tormenta también cuando Andrea Ghidone contó que el actor había pedido cambiar un sketch solo para verla desnuda.

Dallys Ferreyra también lo acusó de acosarla sexualmente cuando trabajaban juntos en la obra “Sé infiel y no mires con quién” y dijo que al no acceder a sus avances, fue desvinculada.

Tristán

La joven actriz Rita Pauls acusó a al cómico por acoso durante la filmación de “Historia de un clan”.

El actor le llevaba más de 55 años de edad a la víctima cuando ocurrieron los hechos.

En detalle, Rita, quien es hija del famoso escritor y guionista Alan Pauls y sobrina del actor Gastón Pauls.

Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Yo estaba incómoda y todavía teníamos cuatro meses de rodaje por delante. Entonces le dije a Luis Ortega y quedamos entre todos en que yo no podía estar sola con Tristán. Si nos veían en el mismo cuarto, tenía que haber gente.

El capo cómico murió solo y sin trabajo.