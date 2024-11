Racing Club festeja: Imágenes inolvidables de un triunfo histórico

Racing 4 cilindro.jpg Racing le ganó 3-1 a Cruzeiro de Brasil, y también festejó en Avellaneda. FOTO NA:Maximiliano Luna

Momento inolvidable: cuando a la Copa Sudamericana a entregar al ganador se le agrega su nombre. Luego, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, la traslada hasta el centro del campo de juego y se la entrega a los campeones.

Racing 5 el festejo.jpg El plantel campeón de Racing Club festeja la Copa Sudamericana 2024.

racing 6 el gol.jpg La alegría: una imagen vale más que 1.000 palabras.

Racing Club campeón

Agustín Iuele en Racing de Alma:

"En las últimas semanas hubo una clara evolución en el Racing de Costas. Esa que le pedíamos hace rato. Y no, está columna no tiene que ver con el resultado o con haber ganado tres partidos al hilo después de tres meses. Créeme que no, que no va por ahí. En este caso el crecimiento es netamente desde lo futbolístico, que lógico va acompañado de buenos resultados. Porque aunque el fútbol no tenga lógica, en su lógica si jugás bien tenés más chances de ganar. Y lo más importante es que en los últimos partidos jugó bien, fue superior a su rival y fue capaz de mostrar diferentes facetas para acoplarse a lo que pedía el partido. Eso te hace un equipo serio, con funcionamiento y con las cosas claras."

Gustavo Costas en la conferencia de prensa luego del partido:

"Hoy no puedo hacer un análisis. Había que ganar como sea, ganamos, lo merecimos. Si no sufrimos, no somos Racing, tenemos que sufrir, hasta Salas nos hizo sufrir dos minutos más".

"Este grupo y la gente se lo merecen. Lo que hizo la gente de Racing desde que clasificamos a la final fue algo extraordinario. No somos millonarios, no somos la mitad más uno ni tenemos 200 copas, pero somos distintos a todos y lo demostramos de nuevo en Paraguay".

"¿No podemos ni festejar el día que salimos campeones? No tengo verso yo. Seguro vamos a pensar en el campeonato después... No ganábamos nada, nos teníamos que ir a la m... y tenemos que ganar el campeonato también".

"Pienso en mis abuelos, en mis tíos, mis padrinos. Me acuerdo de todo ellos, los que nos llevaron a la cancha y pensar en que están con uno disfrutándola".

La conferencia de prensa terminó con el ingreso de algunos de los integrantes del plantel de Racing cantándole al entrenador.