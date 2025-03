Reapareció Yuyito González y reveló cuál es la "base" de su relación con Milei

Y luego aclaró: "Del intento de desprestigio porque yo no me siento desprestigiada porque yo no soy desprestigiada. O sea, ya tiene que ver con mi personalidad y con lo que yo sé que soy. Pero de todos maneras hay que aprender de alguna forma a vincularse con esa oscuridad".

Yuyito González habló de su regreso a la tevé

Asimismo, Yuyito González aprovechó la entrevista para brindar detalles del programa que volverá a conducir a través de la pantalla de Ciudad Magazine.

"Es un programa que transmitimos alegría. De pronto es que nos copamos mucho con la música, con la cocina, con la mesa de espectáculos", expresó la conductora.

Y reveló: "Siempre digo que los programas periodísticos de actualidad me gustan mucho. Escucho siempre economía, actualidad. Me gusta desde siempre".

Además confirmó que Lucas Bertero y Facundo Ventura serán parte del ciclo televisivo y adelantó que el programa contará con "una presencia femenina".

