No, ni ChatGPT/Grok/Copilot/Gemini/Deepseek remplazaran a los artistas: La mentira de la nueva tendencia

El contrapunto: creadores digitales defienden la IA

En el otro extremo del debate, figuras como el streamer xQc defendieron las nuevas tecnologías: "Siento que 'basura' se está volviendo una palabra de moda para desacreditar cualquier cosa. Mucho del arte de IA que se está publicando es literalmente mejor que el mejor trabajo de la mayoría de los artistas".

El influencer fue más allá: "¿Por qué me importaría que los artistas se quejen de que la IA lo hace mejor que muchos? Vamos, seamos realistas. Además, yo no consumo el método, consumo el producto".

image.png

Esta visión utilitaria contrasta fuertemente con la perspectiva de creadores tradicionales, quienes argumentan que el arte va más allá del resultado final, involucrando intención, contexto y experiencia humana. Entre ChatGPT, Claude, Grock, Copilot, Gemini y DeepSeek, las herramientas de IA continúan revolucionando la creación de contenido visual, pero el debate permanece abierto: ¿estamos ante una evolución artística o una mera reproducción técnica carente de alma?

Una reflexión sobre el tema

Desde Urgente24, yo, Matías Ojeda, ofrezco una reflexión: El arte generado por IA me resulta entretenido, pero no me produce ninguna reflexión ni exige de mí nada más que unos pulgares arriba. Es un producto. En cambio, el arte no es producto, es pensamiento. Es la verdad del artista en un determinado contexto. Lo que importa no es qué quiso expresar el artista, sino lo que yo como espectador interpreto, y la IA carece en absoluto de esa intención, carece de alma.

Es decir, la IA es una excelente y refrescante herramienta en la caja de trabajo de un artista, siempre y cuando la intervención y la base sea humana. Pero si la IA hace todo desde cero estamos en un problema. En el arte no es el qué nada más, sino el cómo. Las Meninas no es una botella de coca cola, es un cuadro. Y exige de vos algo más que una sonrisa y un aplauso.

image.png

Entre ChatGPT, Claude, Grock, Copilot, Gemini y DeepSeek, las herramientas de IA continúan revolucionando la creación de contenido visual, pero el debate permanece abierto: ¿estamos ante una evolución artística o una mera reproducción técnica sin alma? Y vos, ¿de qué lado estás en esta controversia que divide al mundo creativo?

Lo cierto es que mientras las inteligencias artificiales perfeccionan su capacidad para imitar estilos y generar imágenes impresionantes, la discusión sobre su valor artístico intrínseco apenas comienza. Y vos, ¿de qué lado estás en este debate que divide al mundo creativo?

