OnlyFans modo geriátrico: Estrella porno de 23 años enojó a internet con su sexual "Final feliz"

"Para mí, no hay cantidad de dinero que me haga parar. No tengo una meta. Lo hago por amor al arte. Realmente lo disfruto", confesó la joven, agregando que "estoy muy acostumbrada a dormir con muchos hombres. Hacía esto como hobby antes de hacerlo como trabajo, así que para mí no es tan escandaloso".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1897578222176362539&partner=&hide_thread=false | No contenta con acostarse con 100 hombres en un día, ahora Lily Phillips visita residencias de ancianos para 'hacerles felices'. pic.twitter.com/xr1J5JX8Vn — EDATV (@edatvoficial) March 6, 2025

Phillips anunció en TikTok su plan de buscar hombres maduros, explicando que le "encantaría hacer trabajo de caridad" e instando a hombres "de 60 años en adelante" a ponerse en contacto con ella. "Estoy buscando al fan más viejo para tener un encuentro. Me encantaría hacer trabajo social mientras estoy aquí, así que cualquiera en un hogar de ancianos, contactame", expresó en una serie de videos.

Un fenómeno que se expande

Lily no es la primera creadora de OnlyFans que busca hombres mayores para sus contenidos. Tiffany Wisconsin, de 36 años (conocida como "Wisconsin Tiff"), vio dispararse su popularidad cuando comenzó a filmar con adultos mayores durante la pandemia de Covid.

image.png

Recientemente, Wisconsin reveló planes para visitar geriátricos en todo el Medio Oeste americano para encontrar nuevos colaboradores. "Quiero visitar Chicago, tal vez Milwaukee. Ir a la Administración de Salud para Veteranos es incluso más fácil porque muchos hombres mayores van allí para sus citas médicas", explicó.

Las reacciones en internet continúan divididas. Mientras algunos usuarios critican duramente esta práctica, otros defienden la libertad de los involucrados. "Necesitamos más mujeres como vos. ¡Seguí poniendo sonrisas en las caras de esos viejitos!", comentó un usuario, mientras otros expresaron su desaprobación ante lo que consideran una explotación.

