¿Se despega de Milei? Osvaldo Jaldo cuestionó: "No hay reactivación"

Sin embargo, Jaldo enfatizó que estos logros no han tenido un impacto palpable en la vida cotidiana de los trabajadores. "Este es un tema que nos tiene muy preocupados porque no percibimos una recuperación en el consumo", subrayó.

El gobernador también hizo hincapié en otros indicadores económicos que consideran positivos, como el déficit cero, el superávit fiscal y la disminución del riesgo país. No obstante, reiteró que estos cambios en las variables macroeconómicas aún no se han trasladado a la población. " Todo este reacomodamiento de las variables macroeconómicas, que les falta mucho, no ha llegado a la gente. No ha llegado al bolsillo del trabajador que no ha recuperado su poder adquisitivo", sostuvo.

Jaldo explicó que esta situación afecta directamente el consumo de los tucumanos, lo que a su vez impacta en la capacidad de muchas familias para llegar a fin de mes. En cuanto a las finanzas provinciales, el gobernador detalló que Tucumán depende en gran medida del consumo interno y de la recaudación del IVA, el impuesto coparticipable más importante del país. " Tucumán no tiene regalías, no tiene minería, no cuenta con litio, cobre, oro ni petróleo. Vivimos únicamente de lo que se produce en nuestra provincia", afirmó.

Osvaldo Jaldo alertó sobre las consecuencias que la caída en el consumo puede acarrear para la recaudación del IVA y, por ende, para los fondos de coparticipación que reciben las provincias. "La coparticipación en las provincias está bajando. Algunos la compensan con regalías, pero Tucumán no tiene esa posibilidad", agregó.

Además, habló de la "motosierra" de Javier Milei. "Hemos tomado políticas firmes, en materia de seguridad y también de Salud. Se habla mucho de la motosierra a nivel nacional, pero en Nación pueden utilizar la motosierra porque no atienden los servicios esenciales", remarcó.

"La salud de Tucumán la atiende el gobierno de la provincia, la Nación no pone absolutamente nada. La educación la atiende exclusivamente con presupuesto propio el gobierno provincial, el Gobierno nacional no pone absolutamente nada. Y la Seguridad está exclusivamente financiada por el presupuesto provincial. Es decir que la Nación puede realizar los ajustes que crean necesarios, pero nosotros tenemos que asegurarle la salud pública a los tucumanos, tenemos que asegurar la educación a pesar de que no nos mandan el incentivo docente que pagamos con recursos de Tucumán", retrucó.

