Delfina Celichini subestimó un nombre en su interesante crónica acerca de la 'vendetta' posible del gobernador Osvaldo Jaldo contra el diputado nacional Carlos Cisneros (PJ / Tucumán): lo mencionó al final y, quizás, es más importante que Jaldo en el entuerto: Edmundo Jiménez, 'Pirincho', el jefe sempiterno del Ministerio Fiscal de la Provincia de Tucumán.
PERONISMO PROTEGE AL MINISTERIO FISCAL
Mensaje casi mafioso: Con 'Pirincho' no se jode (en la Tucumán de Osvaldo Jaldo)
El Ministerio Fiscal no se toca en Tucumán porque es un arma del poder peronista (hoy Osvaldo Jaldo). 'Pirincho' es el poder permanente.
El pirincho es un ave también conocida como guira guira, "depredador oportunista que recolecta pequeñas presas en el suelo o las busca entre el follaje", recuerda Wikipedia.
Las disputas de Carlos Cisneros contra el 'poder permanente' -o sea 'Pirincho'- comenzaron antes que sus diferencias con Jaldo. Hay una curiosa coincidencia en la Provincia de Tucumán: "Mientras gobierne el peronismo, con 'Pirincho' no se jode". Una mano lava a la otra.
Él atravesó las gobernaciones de José Alperovich, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Cuando comenzó a cuestionárselo -precisamente por Cisneros, quien observó su actuación en el caso de los 4 ex jugadores del club Vélez Sarfield sobreseídos por el juez Augusto José Paz Almonacid de las denuncias de violación de una trabajadora de la Caja Popular de Ahorros-, Jaldo salió al cruce.
En la página web de la Gobernación se leyó en enero 2026: "El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a los homicidios registrados durante los primeros días de enero en Tucumán y puso especial énfasis en el caso de Erika Álvarez, hallada sin vida en Manantial Sur. En ese marco, valoró el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Provincia, que permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos y concretar detenciones."
Las palabras de Jaldo, refiriéndose al detenido por el crimen de Erika Álvarez: "Hoy este señor está detenido porque se acabó la impunidad en Tucumán. Por eso Miguelón detenido, al igual que el Petiso David y por eso hay un montón de delincuentes que se paseaban frente a la cara de los funcionarios y jamás nadie les hacía nada. Hoy los delincuentes más peligrosos saben dónde están, en la cárcel de Benjamín Paz”.
Una exageración de Jaldo, obviamente. Pero él tenía que ir al rescate de 'Pirincho', vapuleado por la ofensiva de Cisneros, quien no comulga con Jaldo pero la cuestión es el jefe del Ministerio Fiscal. En ese momento comenzó la contradenuncia a los denunciantes del 'caso Vélez', que es lo que deriva en la amenaza de apartamiento de Cisneros como diputado nacional (aunque es improbable que exista el número necesario).
El hombre del 'Ponzi'
¿Quién es el fiscal que interviene en el Reino de Pirincho? El fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Tucumán, el catamarqueño Rafael Vehils Ruiz.
En Catamarca fue enfocado muy duro por el abogado querellante Alfredo Aydar.
¿Motivo? Vehils Ruiz intervino con resultados polémicos en varias causas de estafas 'tipo Ponzi'.
“El fiscal Vehils Ruiz ya nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer otra”, disparó Aydar.
Según él, Vehils Ruiz insistía en sostener que cuenta con “numerosos informes sobre la ruta del dinero”, cuando no había presentado “ni 2 renglones” que respaldaran esa afirmación.
Un tema muy interesante a tener en cuenta en el caso que involucra a Cisneros.
No vaya a ser que llegó desde Catamarca a Tucumán un aprendiz de 'Pirincho', dicen en San Fernando del Valle.
Él abogado Aydar se enfocó en la ausencia de imputaciones contra Andrés Jalil, señalado como uno de los principales promotores del caso Adhemar Capital: “Nos quieren hacer creer que imputaron a todos, pero el nombre de Jalil no aparece en ninguna parte, a pesar de las pruebas más que evidentes”.
En aquella causa, el fiscal pidió el sobreseimiento del 'clan Barone', emitió dictámenes favorables a José Blas y no avanzó en las denuncias contra el hermano del gobernador Raúl Jalil, 'el Tronco' Andrés Jalil, ni contra la concubina de Ricardo Angelina, abogado de Adhemar Capital y directivo del diario El Ancasti.
Frases letales para Vehils Ruiz:
#“La verdad ya salió a la luz y quedó claro que la Justicia Federal de Catamarca no investigó lo que debía. No encontraron ni un peso, se recostaron sobre quiebras armadas para dejar a la gente sin nada y a los presuntos delincuentes libres y multimillonarios”.
#"Vergüenza ajena causa escuchar a un fiscal federal usar excusas y chicanas para no reconocer el papelón que hicieron y que siguen haciendo".
#"Duelen los oídos al escucharlo decir que la culpa de que las quiebras fraudulentas continúen es solamente del juez federal, pero no dice absolutamente nada de que él mismo anunció haber iniciado una investigación de oficio de la cual jamás tuvimos noticias".
#"Cuando un fiscal federal dice que ‘el día que la política deje de nombrar jueces y fiscales vamos a tener una justicia en serio', está reconociendo que hoy son meros títeres del poder político".
