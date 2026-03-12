Mensaje casi mafioso: Con 'Pirincho' no se jode (en la Tucumán de Osvaldo Jaldo)

Las palabras de Jaldo, refiriéndose al detenido por el crimen de Erika Álvarez: "Hoy este señor está detenido porque se acabó la impunidad en Tucumán. Por eso Miguelón detenido, al igual que el Petiso David y por eso hay un montón de delincuentes que se paseaban frente a la cara de los funcionarios y jamás nadie les hacía nada. Hoy los delincuentes más peligrosos saben dónde están, en la cárcel de Benjamín Paz”.

Una exageración de Jaldo, obviamente. Pero él tenía que ir al rescate de 'Pirincho', vapuleado por la ofensiva de Cisneros, quien no comulga con Jaldo pero la cuestión es el jefe del Ministerio Fiscal. En ese momento comenzó la contradenuncia a los denunciantes del 'caso Vélez', que es lo que deriva en la amenaza de apartamiento de Cisneros como diputado nacional (aunque es improbable que exista el número necesario).

El hombre del 'Ponzi'

¿Quién es el fiscal que interviene en el Reino de Pirincho? El fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Tucumán, el catamarqueño Rafael Vehils Ruiz.

Vehils-Ruiz Rafael Vehils Ruiz.

En Catamarca fue enfocado muy duro por el abogado querellante Alfredo Aydar.

¿Motivo? Vehils Ruiz intervino con resultados polémicos en varias causas de estafas 'tipo Ponzi'.

“El fiscal Vehils Ruiz ya nos tiene acostumbrados a decir una cosa y hacer otra”, disparó Aydar.

Según él, Vehils Ruiz insistía en sostener que cuenta con “numerosos informes sobre la ruta del dinero”, cuando no había presentado “ni 2 renglones” que respaldaran esa afirmación.

Un tema muy interesante a tener en cuenta en el caso que involucra a Cisneros.

No vaya a ser que llegó desde Catamarca a Tucumán un aprendiz de 'Pirincho', dicen en San Fernando del Valle.

Él abogado Aydar se enfocó en la ausencia de imputaciones contra Andrés Jalil, señalado como uno de los principales promotores del caso Adhemar Capital: “Nos quieren hacer creer que imputaron a todos, pero el nombre de Jalil no aparece en ninguna parte, a pesar de las pruebas más que evidentes”.

En aquella causa, el fiscal pidió el sobreseimiento del 'clan Barone', emitió dictámenes favorables a José Blas y no avanzó en las denuncias contra el hermano del gobernador Raúl Jalil, 'el Tronco' Andrés Jalil, ni contra la concubina de Ricardo Angelina, abogado de Adhemar Capital y directivo del diario El Ancasti.

Frases letales para Vehils Ruiz:

#“La verdad ya salió a la luz y quedó claro que la Justicia Federal de Catamarca no investigó lo que debía. No encontraron ni un peso, se recostaron sobre quiebras armadas para dejar a la gente sin nada y a los presuntos delincuentes libres y multimillonarios”.

#"Vergüenza ajena causa escuchar a un fiscal federal usar excusas y chicanas para no reconocer el papelón que hicieron y que siguen haciendo".

#"Duelen los oídos al escucharlo decir que la culpa de que las quiebras fraudulentas continúen es solamente del juez federal, pero no dice absolutamente nada de que él mismo anunció haber iniciado una investigación de oficio de la cual jamás tuvimos noticias".

#"Cuando un fiscal federal dice que ‘el día que la política deje de nombrar jueces y fiscales vamos a tener una justicia en serio', está reconociendo que hoy son meros títeres del poder político".

