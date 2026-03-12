Preocupado por Manuel Adorni, Martín Menem es funcional a 'Pirincho' / Vehils Ruiz

Cisneros recordó algo que se conoce y no sólo por Paulina Lebbos: "La justicia penal de Tucumán funciona pésimo y ha permitido que los 4 acusados sean sobreseídos”.

"Todo venía bien en Tucumán en cuanto a la sanción que debían recibir, hasta que aparentemente hubo algunas motivaciones para que, de un día para el otro, la orientación de la causa inicial en los juzgados que orienta 'Pirincho' Jiménez, tome otro rumbo. Nos inventan una causa donde nosotros éramos los 'armadores', sobreseen a los 4 personajes y eso les da valor para presentar esta denuncia en la Justicia Federal".

"Cuando nos convoquen vamos a concurrir, y vamos a aclarar la cosa” pero "deberían escuchar a la víctima y no seguir haciéndole daño y revictimizando".

23.26 Formula manifestacion

El reclamo

Esto es lo que expuso la víctima en su presentación que desestima el caso:

"En marzo del año 2024 fui víctima del accionar de 4 personas que abusaron sexualmente de mí y la investigación de ese suceso tramita ante la justicia provincial.

(...) En la actualidad, dicho proceso no se encuentra concluido, ya que se encuentra pendiente por lo menos una audiencia de apelación respecto de la resolución que dispuso el sobreseimiento de los imputados.

En otras palabras, mi búsqueda de justicia en relación con ese hecho aún no ha terminado y pretendo llegar hasta la última oficina judicial que sea necesaria para hacer valer mi búsqueda de verdad y justicia.

Ese dato revela que mi historia personal continúa siendo materia de tratamiento judicial y que, por esa misma razón, exige de todos los operadores del sistema la máxima prudencia, responsabilidad institucional y respeto por la persona que atravesó esos hechos.

(…) Nadie me captó, trasladó, acogió, manipuló ni explotó en los términos previstos por los arts. 145 bis y 145 ter del Código Penal. La hipótesis que se intenta construir en estas actuaciones no se corresponde con mi experiencia personal ni con los hechos que efectivamente ocurrieron.

(...) Sr. Juez, lo voy a decir con contundencia: cuando distintos resortes del Estado -bajo diversas estructuras, nombres y funciones- no lograban ofrecerme la protección ni el acompañamiento que necesitaba, las personas nombradas en este expediente fueron precisamente las únicas que me brindaron apoyo humano y respaldo. Por esa razón me veo en la obligación moral y personal de afirmar ante V.S. que no reconozco en ellas ninguna conducta que pueda siquiera remotamente asociarse al delito de trata de personas. (…)".

