Martín Menem (LLA / La Rioja) no tiene la menor idea del tema pero su prioridad es que se hable de cualquier persona menos de Manuel Adorni, no porque le simpatice en particular el personaje sino porque Karina Milei está furiosa. Entonces, una 'probabilidad' la transforma en confirmación.
EL CASO CISNEROS
Preocupado por Manuel Adorni, Martín Menem es funcional a 'Pirincho' / Vehils Ruiz
El texto dice "probabilidad" pero Martín Menem lo dio por confirmado el 'armado' de los fiscales tucumanos. Prioridad: Que no se hable de Manuel Adorni.
Pero el hijo de Eduardo Menem logró que María Lourdes Parache se presentaara ante el Juzgado Federal de Tucumán N°2, haciendo constar por escrito su rechazo al rol que le endilgan de presunta "víctima del delito de traba de personas", que investiga el muy polémico fiscal Rafael Vehils Ruiz, oriundo de Catamarca, pero integrante del Ministerio Público que comanda 'Pirincho' (Edmundo Jiménez).
El objetivo es el diputado nacional Carlos Cisneros (UxP / Tucumán), a quien el gobernador Osvaldo Jaldo endilga intentar una renovación partidaria, y Jiménez responsabiliza por las críticas a su actuación en varias causas, incluyendo el 'caso Vélez', en el que la mala Justicia provincial rechazó la denuncia de la víctima, María Lourdes Parache, e inventó una causa paralela en la que ella apareciera víctima de Cisneros.
Rebobinando
Cisneros es secretario de Administración de La Bancaria y la denunciante de violación contra 4 ex jugadores del Vélez Sarfield en 2024 es afiliada al sindicato y periodista.
Cisneros siempre cuestionó cómo llevó el expediente la gente que responde a 'Pirincho', y considera que eso lo ha con vertido "de defensor de una víctima de violación en manada" a supuesto traficante de personas.
Cisneros recordó algo que se conoce y no sólo por Paulina Lebbos: "La justicia penal de Tucumán funciona pésimo y ha permitido que los 4 acusados sean sobreseídos”.
"Todo venía bien en Tucumán en cuanto a la sanción que debían recibir, hasta que aparentemente hubo algunas motivaciones para que, de un día para el otro, la orientación de la causa inicial en los juzgados que orienta 'Pirincho' Jiménez, tome otro rumbo. Nos inventan una causa donde nosotros éramos los 'armadores', sobreseen a los 4 personajes y eso les da valor para presentar esta denuncia en la Justicia Federal".
"Cuando nos convoquen vamos a concurrir, y vamos a aclarar la cosa” pero "deberían escuchar a la víctima y no seguir haciéndole daño y revictimizando".
El reclamo
Esto es lo que expuso la víctima en su presentación que desestima el caso:
"En marzo del año 2024 fui víctima del accionar de 4 personas que abusaron sexualmente de mí y la investigación de ese suceso tramita ante la justicia provincial.
(...) En la actualidad, dicho proceso no se encuentra concluido, ya que se encuentra pendiente por lo menos una audiencia de apelación respecto de la resolución que dispuso el sobreseimiento de los imputados.
En otras palabras, mi búsqueda de justicia en relación con ese hecho aún no ha terminado y pretendo llegar hasta la última oficina judicial que sea necesaria para hacer valer mi búsqueda de verdad y justicia.
Ese dato revela que mi historia personal continúa siendo materia de tratamiento judicial y que, por esa misma razón, exige de todos los operadores del sistema la máxima prudencia, responsabilidad institucional y respeto por la persona que atravesó esos hechos.
(…) Nadie me captó, trasladó, acogió, manipuló ni explotó en los términos previstos por los arts. 145 bis y 145 ter del Código Penal. La hipótesis que se intenta construir en estas actuaciones no se corresponde con mi experiencia personal ni con los hechos que efectivamente ocurrieron.
(...) Sr. Juez, lo voy a decir con contundencia: cuando distintos resortes del Estado -bajo diversas estructuras, nombres y funciones- no lograban ofrecerme la protección ni el acompañamiento que necesitaba, las personas nombradas en este expediente fueron precisamente las únicas que me brindaron apoyo humano y respaldo. Por esa razón me veo en la obligación moral y personal de afirmar ante V.S. que no reconozco en ellas ninguna conducta que pueda siquiera remotamente asociarse al delito de trata de personas. (…)".
El problema es el desempeño de Martín Menem. Desinformado, voluble, casi irresponsable. Pero... es lo mejorcito que tiene La Libertad Avanza en Diputados....
----------------------
