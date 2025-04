Polémica con Juan Pablo Varsky por el gol de Franco Mastantuono

Luego de que Giralt termine de relatar el tanto del joven, Varsky comentó: "decíamos, Mastantuono tiene la ventaja del viento, que la puede frenar y que baje abruptamente. Y Marchesín cree que esa pelota sale. El viento hace la última parte. Por supuesto que el 99% es de Mastantuono".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1916609103264104866&partner=&hide_thread=false El golazo de Mastantuono desde la cabina de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky @giraltpablo - @JPVarsky #LPFxTNTSports pic.twitter.com/kEruWc3Lt0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 27, 2025

El hecho de que le adjudique cierta responsabilidad al viento, hizo que explotaran algunos hinchas de River que consideran que el 100% del mérito es de Mastantuono (no el 99% como planteó Varsky).

¿Pecó de hincha de Boca?

Pasó solamente una semana desde que Flavio Azzaro y Ernesto Cherquis Bialo tuvieron una charla con Varsky en su programa en AZZ "No Podemos Perder".

Uno de los temas que abordó Azzaro con el comentarista de TNT, es si se arrepiente de haber dicho que es Bostero (es confeso hincha de Boca).

"Vos dijiste que sos de Boca y te putean los de Boca y los de River te dicen que sos Bostero. ¿Te arrepentís de haberlo dicho?", le consultó Flavio Azzaro.

La respuesta de JPV fue condundente: "no me arrepiento de haberlo dicho. Lo dije hace 24 años con Matías Martín. Algunos me dirá Bostero pero no tengo nigún problema en ninguna cancha. La lluvia de arrobas es agresiva pero en persona no tengo ningún problema". Es decir, Varsky sabe perfectamente que se expone a este tipo de cosas, pero más que nada, las agresiones son por redes sociales, como fue luego del River vs Boca de ayer.

El periodista llegó a ser tendencia en X pero aún así, es uno de los más prestigiosos comentaristas del país y siempre suele estar en los partidos mainstream.

