Gallardo confesó su plan con Franco Mastantuono ante una probable venta a Europa

Franco Mastantuono y los 38 millones de euros

Si antes del Superclásico con Boca ya había un interés concreto por él, luego del Superclásico el teléfono de la dirigencia de Jorge Brito seguramente sonará más de lo que habitual. En los rumores, son Real Madrid y Manchester United quienes manifestaron su deseo de llevarse a Franco Mastantuono. Por lo pronto, el chico no podría irse porque aun no ha cumplido 18 años y no es mayor de edad, pero evidentemente algunas potencias europeas están dispuestas a pagar la cláusula de recisión, de 38 millones de euros, para quedárselo.