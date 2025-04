FC Barcelona festeja, Real Madrid festeja pero el ganador es Pedri

Embed

Pedri

En la Premier League siguen con atención a Pedri, hoy de 22 años, acerca de quien Dermot Corrigan ya había escrito en 2020 (tenía 18 años) en The Athletic ("El nuevo Andrés Iniesta"), luego de entrevistar a Rubén Delgado, entrenador de fútbol juvenil del equipo de Tegueste, un pueblo de la isla de Tenerife, quien tuvo al muchacho desde los 9 años: “Cuando Pedri tenía 9 años, me recordaba a Iniesta. Siempre digo que la primera vez que lo vi, supe que tenía algo especial. Pedri transmitía algo diferente a los demás chicos de su edad. No solo por su forma de jugar con el balón, sino por el respeto que mostraba a sus compañeros, a los rivales, a los entrenadores, a todos. En un partido, marcó un golazo, regateando a muchos jugadores y rematando a la perfección. Todos los que estábamos en la banda, tanto la afición como el rival, no pudimos evitar aplaudir. Al final del partido, le pregunté: 'Pedri, ¿cómo lo has hecho?'. Me miró y me dijo: 'No sé, me salió de forma natural'. Y le dije: 'No, no, Pedri, eso no es natural'”.