Aston Villa y Dortmund casi dan el batacazo: PSG y Barcelona pasaron a semis

image.png McGinn disputa la pelota: el mediocampista Villano marcó un golazo

Sin embargo, el equipo dirigido por el entrenador español se fue quedando. Por el contrario, los Villanos se animaron. Dieron vuelta el resultado y pusieron las cosas 3 a 2 con goles de Tielemans a los 34´, de McGinn a los 55´y de Konsa a los 57´. Podrían haber marcado más si no hubiese sido por una actuación excepcional de Gigio Donnarumma, que le ganó el duelo de arqueros a su par argentino. No obstante, el Dibu también fue importante para que PSG no aumentara el marcador.

Borussia Dortmund 3-1 Barcelona: las abejas asustaron a los culés

La abultada diferencia que había conseguido el equipo de Hansi Flick en el Camp Nou era demasiada como para pensar que el Borussia Dortmund daría vuelta el resultado. Un 4 a 0 era un resultado difícil.

Los alemanes, aun así, dieron un espectáculo. Al minuto 11 de partido ya ganaban 1 a 0 con gol de Guirassy. Luego extendió el marcador a los 49´, nuevamente con tanto de Guirassy. El Dortmund estaba dispuesto a dar pelea.

image.png Lamine Yamal no tuvo un buen partido, pero fue gravitante en el cotejo de ida

Un tubo de oxígeno entero fue el gol en contra que se hicieron los alemanes (Bensebaini, a los 54´), y que pusieron las cosas 2 a 1. A los 76´, el Dortmund convirtió nuevamente a través de Guirassy y se fue a 3 a 1. El global, mientras tanto, quedaba en un 5 a 3.

No pasó mayores. Las abejas no pudieron ir más allá y, a pesar del susto, el Barcelona se recostó sobre esa gran diferencia obtenida en el partido de ida.

