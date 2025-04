Dibu Martínez y un regreso sin gloria a Francia: "Es un arquero más"

“Es verdad que para los delanteros franceses inspira un sentimiento de revancha. Pero el objetivo será marcarle el mayor número de goles posible”, completó Doué a la espera del encuentro. Y resaltó la importancia que tendrá para PSG llevarse una ventaja considerable a Inglaterra.

Las fuertes reacciones en Francia por el regreso del Dibu Martínez

“El portero que amamos odiar”, señala un artículo de la revista So Foot, publicado en 2023 y reversionado esta semana en la previa del duelo entre parisinos y villanos. “Una conducta carnavalesca que hizo de Dibu Martínez un héroe para la Argentina y, para el resto del mundo, un bastardo o un loco”, agrega después. No hay dudas de que la diferenciación que buscan hacer entre sus “respetuosos” futbolistas y el guardavalla marplatense, lleva detrás un alto grado de envidia que no hace más que enorgullecer al fervoroso público argentino.

El odio no surgió con aquella heroica atajada ante Randal Kolo Muani a los 123 minutos de la final del mundo; ese gran gesto técnico en un momento crucial lo puede hacer cualquiera de sus respetuosos arqueros. El odio surgió en la tanda de penales y se sumó al del pueblo neerlandés, que ya lo había sufrido algunos días antes. El baile post fallo de Aurélien Tchouaméni fue lo que cayó mal. Y ni que hablar de cuando se puso el trofeo al mejor arquero del certamen en la zona genital.

Los antecedentes del Dibu Martínez en Francia

Esta será la tercera vez que el Dibu juegue en Francia tras la Copa del Mundo: las otras veces fueron en 2023 ante el Lille, y este año ante el Mónaco.

El partido ante el Lille fue en los cuartos de final de la Conference League. Aquel día, a pesar de los constantes silbidos, el Dibu brilló: atajó dos penales en la definición, le dio el pase a la siguiente instancia a su equipo y festejó frente a los hinchas del conjunto francés.

En enero de este año, Martínez visitó nuevamente Francia, pero para jugar contra el Mónaco en la fase de grupos de la Champions. En esta oportunidad, el arquero no pudo festejar, ya que el Aston Villa perdió 1 a 0.

