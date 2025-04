Juanfer Quintero reveló el pacto que hizo con Milito para no volver a River

image.png Gallardo y Quintero, en tiempos de River Plate AFP PHOTO / Luis ACOSTA

"A mí me pone muy contento su vigencia. Porque lo quiero, porque siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría, que me despierta emoción, y ese tipo de jugadores a mí me gusta. Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a quien quiero mucho, que también es parte de la familia riverplatense porque él lo ha mencionado muchas veces. O sea que... nunca se sabe lo que puede pasar", decía Gallardo a la prensa en noviembre pasado.

Juanfer Quintero: "Con Milito se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo"

Lo cierto es que Juanfer Quintero está en Colombia. Y, aunque el hincha de River se ilusionara, no estaba en sus planes volver a Núñez. Este martes, el volante explicó por qué. En diálogo con ESPN, el jugador contó que a Milito no le hubiese caído nada bien que dejara Racing para irse a River y por eso llegaron a un acuerdo.

"Se lo expresé a Diego (Milito), porque obviamente él sentía que si me iba a River, no le iba a caer muy bien. Yo simplemente le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento. De alguna otra forma, tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo, eso fue lo que se habló", dijo.

Y entonces, ¿por qué se fue Juanfer Quintero de Racing? Según explicó en diciembre pasado, se trató de una decisión con argumentos familiares.

El 2024 fue un año turbulento para Juanfer Quintero por la salud de su esposa, pero también por las denuncias de abuso contra familiares suyos que aparecieron.

