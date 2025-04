Otro campeón del mundo podría llegar a River

El fútbol argentino es más vidriera que el mexicano, Marcelo Gallardo le aseguraría continuidad y además River juega el Mundial de Clubes, donde tendrá como rivales a Inter de Milán, Urawa Red Diamonds y Monterrey.

Pero la pregunta que se hacen muchos es, ¿realmente es River y el fútbol argentino buena vidriera para que Correa sea considerado para la Selección Argentina? Para nosotros no. Simplemente vemos el terreno que perdieron los campeones del mundo que llegaron a River, algunos no son convocados y otros perdieron mucho terreno. Esto puede deberse a que el “Millonario” no pasa un buen momento y el nivel de los jugadores bajó. Pero lo conveniente para Correa será seguir en Europa, aunque sea un club menor, pero seguir allá, ya que ahí sí los ve Scaloni.

