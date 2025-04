Susana Roccasalvo destrozó a Viviana Canosa y acusó a El Trece: "La culpa no es del chancho..."

Susana Roccasalvo arremetió contra Viviana Canosa y la ligó el canal

Sin embargo, la comunicadora no solo apuntó sus dardos hacia Canosa, sino que también puso el foco en quienes permiten este tipo de conductas desde posiciones de poder. En este sentido, coincidió con lo expresado por Mariana Fabbiani, señalando que "la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. El chanchito hace porquerías y el que le da de comer, se lo permite".

Esta última frase constituye una clara alusión a Adrián Suar, actual director de programación de El Trece, a quien indirectamente responsabiliza por avalar este tipo de contenidos en busca del ansiado rating. La crítica, por tanto, se amplía y abarca no solo a los protagonistas visibles del escándalo, sino también a los engranajes que operan detrás de cámaras.

Embed - SUSANA ROCCASALVO IMPACTA CON SU MENSAJE A VIVIANA CANOSA TRAS GRAVE DENUNCIA DE TRATA DE MENORES Video de YouTube, subido por "Horizonte Libre".

Ahora bien, el cierre de su intervención fue quizás el más punzante, dejando entrever un desafío directo a Canosa que mezcla incredulidad con una puerta entreabierta a la posibilidad de reconocimiento: "Esta televisión desmadrada y vergonzosa que hemos tenido esta semana, no tiene calificativo. Un abrazo grande a todos los involucrados en esta denuncia. Te digo Canosa, si llegas a desenmascarar a la red de trata, me pongo de pie y te felicito. Espero que todo esto no sea al divino botón como las tantas causas que hay en el país".

Este episodio refleja el profundo quiebre existente en el ambiente mediático argentino, donde las acusaciones cruzadas y los ataques personales se han convertido en moneda corriente. La intervención de Roccasalvo representa quizás una de las voces más críticas contra lo que muchos perciben como una degradación del debate público en los medios nacionales.

