Cristián Medina "traidor": Defensa de Eduardo Domínguez y arde la previa del Superclásico

El respaldo de Eduardo Domínguez a Cristián Medina

Domínguez fue contundente con la situación de Medina y le brindó su apoyo: “Él tiene que tener tranquilidad de que siempre ha actuado de buena manera. Es un chico que tuvo toda la historia en el club y le dejó 15 millones de dólares”.

“Debe estar muy agradecido a la institución que lo hizo crecer”, señaló en la conferencia de prensa que dio tras la caída del Pincha ante Boca.

“Lo tenemos todos los días. Y claro, por momentos hay que acobijarlo y hay que entenderlo, como también lo tenemos que presionar y exigir para que dé lo mejor de sí”, declaró el entrenador.

Sobre el partido de Medina, Domínguez analizó: “Él está tranquilo, está bien. Nos está, de a poco, aportando más de lo que buscamos de él. Hoy tuvo una situación clara para poder concretar. Y encontramos muchas situaciones de lo que buscamos sobre todo en el primer tiempo”.

El polémico traspaso de Cristián Medina a Estudiantes de La Plata

Cristián Medina concretó su traspaso de Boca a Estudiantes de La Plata el viernes 10/01/2025 sin cheque de Foster Gillett: presentó la documentación en AFA y cumplió su ambición. Medina se transformó en refuerzo del “Pincha” al completar la documentación para la cláusula de US$ 15 millones que lo liberó. El 'dibujo' financiero fue reestructurado y Cristián Medina logró su objetivo. En verdad, tendría que haberse formalizado así en el primer momento y aún se desconoce cómo fue que ocurrió lo del cheque de la cuenta personal de Gillett, entrando en infracción con las normas FIFA y AFA.

Medina fue importante en Boca durante buena parte de 2024 y en temporadas anteriores. Desde su debut en 2021 con Miguel Ángel Russo, Cristian Medina fue un buen jugador de Boca Juniors. En 2024, con Diego Martínez como DT, tuvo un rol destacado al regresar del Sudamericano Sub 23. Luego, él compitió en los Juegos Olímpicos de París y al regresar creyó que iría al Fenerbahce turco pero no se concretó porque Boca Juniors no aceptó la forma de pago.

Medina quedó muy afectado por la traba que consideró que le imponía Boca Juniors y tiempo después le informó al entrenador Fernando Gago que no jugaría hasta ser transferido a otro club. Medina no participó más de la temporada deportiva de Boca Juniors, que no fue buena.

Casi al final de 2024, él ejecutó su cláusula de salida para jugar en Estudiantes de La Plata. Sin embargo, Foster Gillett cometió un error y frustró el intento: la transferencia debía ser realizada a nombre del jugador o del club, no de un intermediario porque está prohibido en el reglamento.

Boca Juniors devolvió el dinero recibido. Controversia y escándalo.

Luego comenzó a correr un plazo de 72 horas y antes de que concluyera el lapso, Medina presentó la documentación para validar su salida del Xeneize. Se supone que, en la realidad, sigue estando detrás Foster Gillett pero en las formalidades imprescindibles no.

Boca venció a Estudiantes y llega en alza al Superclásico

Boca venció por 2-0 a Estudiantes de La Plata en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 en La Bombonera y llega en alza al superclásico.

Los goles del “Xeneize” llegaron en el segundo tiempo de la mano del chileno Carlos Palacios y Miguel Merentiel a los 3’ y 18’ respectivamente. Anterior a eso, Edinson Cavani en el primer tiempo ejecutó un penal que lo atajo el arquero del “Pincha”, Matías Mansilla.

Con esta victoria, Boca se consolida como líder de la Zona A con 32 puntos y llega entonado al cruce con River del próximo domingo. El equipo de Gago acumula buenos resultados y, más allá de algunos altibajos, parece haber encontrado solidez en el tramo más exigente del campeonato.

Estudiantes, por su parte, dejó pasar una buena primera mitad y no pudo sostener el ritmo ante un rival que fue claramente superior en el complemento y ahora pone en duda su clasificación a los octavos de final, ya que se encuentra sexto con 20 puntos.

