Cristian Medina lo logró y pese a todo ya es jugador de Estudiantes de La Plata

Medina fue importante en Boca durante buena parte de 2024 y en temporadas anteriores. Desde su debut en 2021 con Miguel Ángel Russo, Cristian Medina fue un buen jugador de Boca Juniors. En 2024, con Diego Martínez como DT, tuvo un rol destacado al regresar del Sudamericano Sub 23. Luego, él compitió en los Juegos Olímpicos de París y al regresar creyó que iría al Fenerbahce turco pero no se concretó porque Boca Juniors no aceptó la forma de pago.