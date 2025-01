80 años de Rod Stewart: La leyenda del rock que todavía es sexy para el mundo

image.png Después de ganar trascendencia con Jeff Beck Group, Rod Stewart llegó a Faces, una banda con un estilo único en la que compaginó su carrera como miembro de un conjunto y su carrera solista.

En 1969, después de que Jeff Beck Group se disolviera, Rod se unió a los Faces, un conjunto musical mezcla de blues y rock, etapa durante la cual compaginó su trabajo con su carrera solista, mostrando ya desde entonces una ambición artística que lo llevaría a trascender el formato grupal. Fue así como sacó su primer álbum en solitario, An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down (1969), pero eso fue apenas un preludio de lo que estaba por venir.