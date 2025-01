Stephen Hawking: El físico que desafió la ELA y descifró los misterios del cosmos

image.png Era aventurero por naturaleza. Su discapacidad física no le impidió conocer la gravedad cero en 2007.

A pesar de sus limitaciones físicas, su espíritu aventurero no conocía límites: vivió experiencias con las que solo se puede soñar, entre ellas celebrar su cumpleaños en un globo aerostático y participar en un vuelo de gravedad cero en 2007. También fue hombre de anécdotas memorables: apostó con un colega que el sistema binario Cisne X1 no contenía un agujero negro y con otro que el bosón de Higgs no existía (perdió las dos veces) y mostró su lado creativo organizando una fiesta para viajeros en el tiempo enviando las invitaciones un día después de celebrada.

Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, no sin antes demostrar con su historia que el poder de la mente y el espíritu superan incluso los panoramas más desalentadores. Su vida, tanto como su obra, nos recuerda que para volvernos héroes basta con mirar hacia las estrellas.

