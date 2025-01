Desenmascarando a Simone de Beauvoir: La doble moral de la "pionera" del feminismo

En cuanto a las falacias de su discurso, ella presentó como un argumento revolucionario su afirmación más famosa de "No se nace mujer, llega una a serlo", como si todo se redujera a una imposición cultural y la biología no jugara un papel decisivo en las elecciones de cada uno. Con este tipo de generalizaciones, hizo que muchas mujeres se sintieran alienadas de su obra, por ejemplo, las que elegían tener hijos, ya que según su postura, la maternidad era una carga, una forma de esclavitud, que sometía a las mujeres a la repetición de la rutina. Y qué decir del acto sexual, el cual según ella encarna el dominio masculino (opinión que no parecía contar para Sartre).

image.png Si una mujer elegía ser ama de casa, que Dios la libre de la ira de De Beauvoir, a quien esta profesión le merecía su desprecio. "Parásitos" y "descerebradas" eran sus calificativos más suaves para esta mujeres.

Otro caso paradigmático de su propio elitismo está en su desprecio por las amas de casa, a quienes describió como "parásitos que chupan la fuerza vital de otro organismo". Pero incluso su narrativa sobre la historia de las mujeres, a la que presenta como una lucha constante contra la opresión masculina, se basa en anécdotas selectivas y simplificaciones históricas. Por ejemplo, De Beauvoir veía la historia como una crónica sobre suprimir a la mujer, algo que no tiene el rigor necesario para sostenerse académicamente, ya que fueron los mismos hombres quienes lograron acuerdos sociales para proteger a las mujeres.

¿Un ícono o una farsa?

Simone de Beauvoir construyó su imagen tapando sus propias contradicciones personales, su elitismo y su falta de rigurosidad intelectual. Aunque su obra influyó enormemente en el feminismo moderno, tenemos que examinarla con lente crítico. No solamente distorsionó la discusión sobre el género, sino que además perpetuó una narrativa que ignora a las mujeres reales y sus distintas experiencias.

Tal vez vaya siendo hora de repensar el pedestal en el que colocamos a Simone de Beauvoir y reconozcamos las sombras que acompañan su luz.

------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Netflix y la miniserie de solo 8 capítulos que debés ver cuanto antes

La nueva miniserie de Netflix con 5 episodios que te va a obsesionar

ARCA: lo que nunca tenés que hacer al transferir dinero entre cuentas propias

La nueva miniserie de Netflix que arrasa en Argentina con 6 episodios

Mercado Libre arrasa con su propuesta y deja a Amazon sin usuarios