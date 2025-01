En River creen que es momento para vengarse de Andrés Fassi

Si bien Aliendro no es titular, Gallardo lo considera como una pieza clave para las rotaciones. Justamente por eso, el jugador de 33 años solamente se iría del club de Núñez si del otro lado hay una oferta redituable que justifique su salida.

De igual manera, Juan Cortese afirmó este jueves 9 de enero: "no va a estar tan fácil para los equipos de Argentina que lo pretendan. Dificilmente en este mercado salga"

Algunos en River, piden que el número de la venta sea alto en caso de que el equipo al que vaya sea Talleres.

¿"Venganza" de River con Andrés Fassi?

Al tuit mencionado de Germán García Grova (que informa que la T está interesada en Aliendro), lo contestó mediante una cita, Guido Glait. Este último también es periodista en TyC Sports y está identificado con el Millonario

"¿Quién? Talleres? 1.000.000.000.000.000.000 billones de dólares.", expresó Glait haciendo alusión a que al Matador cordobés hay que pedirle hasta el último centavo. Muchos hinchas lo comprendieron y hasta lo apoyaron.

Pero, ¿por qué se exige esta "venganza"?

Básicamente por la negociación que River tuvo en esta misma época del año pero por el pase de Rodrigo Villagra (hoy jugador del Millonario). Talleres ha llegado a pedir cifras irrisorias y que están incluso por fuera del mercado local.

Finalmente, para quedarse con el volante, River abonó U$S 5.000.000 al contado por el 100% de la ficha de Villagra. Además, le cedió a Talleres un 25% más del pase de Federico Girotti, valuado en U$S 200.000. Una vez que llegó a los 10 partidos, el Millonario debió abonar U$S 1.300.000 más.

Por estas vueltas en las negociaciones y por los altos montos que pide Talleres en general, algunos en el Millonario consideran que es momento de pedirle un monto irrosorio como "venganza" a Andrés Fassi.

