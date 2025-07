Javier Milei, más allá del 'Catch-as-catch-can': Sin carry trade esto 'no funca'

Live Blog Post

Javier Milei inaugura el traspaso de la presidencia en el Mercosur

El mandatario argentino le cederá la presidencia pro tempore del bloque a Lula da Silva, presidente de Brasil. "Exigimos la apertura comercial que merecen nuestros pueblos. No existe trabajador sin empresa. Cada año que pasa es un año en que una empresa no puede contratar gente. Debemos dejar de pensar en el Mercosur como un escudo y pasar a pensarlo como una lanza que permita penetrar mercados. No debemos dejar que nuestras diferencias nos dividan. Va a haber un nuevo equilibrio, con costos. No podemos dejar que la defensa de intereses del pasado impidan el futuro de la región. Somos agentes de la voluntad de nuestros pueblos", dijo en su discurso.