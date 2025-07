El "empujón" que le puede dar Mastantuono a Nico Paz de cara al Mundial 2026

Confesión de Franco Mastantuono: por qué siente delantero antes que volante Franco Mastantuono y sus 17 años convencieron al Madrid FOTO: DIEGO HALIASZ/ NA

Aunque no sean jugadores idénticos, lo cierto es que Nico Paz y Franco Mastantuono presentan similitudes en su estilo. El ex River se define más delantero que volante y su mejor versión aun no está tan clara. Es lógico, tiene muchos aspectos que pulir.