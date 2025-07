Javier Milei directo a su propia versión de Lawfare

¿Qué sucederá si también caen las 5 restantes? ¿Milei sumará a los jueces a su potencial 'lawfare'? ¿El fiscal Ramiro González y el juez Daniel Rafecas son candidatos a integrar el 'lawfare' de Milei porque no encontraron delito en Pagni y Lijalad?

Sorprende que Milei, quien abunda en palabrotas e injurias en redes sociales, se declare injuriado. ¿Boxeador con mandíbula de cristal?

El abogado

Cristina Papaleo en la agencia alemana DW:

"(...) Las descargas orales violentas de Milei combinan la descalificación y la deshumanización de sus adversarios con recurrentes alusiones a la violencia sexualizada. "Basuras", "ratas inmundas", "parásitos mentales", y frecuentemente habla de "romperles el c***". De "burro eunuco" y "enano" tachó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esos oprobios impregnan el lenguaje en el ámbito público de Argentina.

"Esos ataques verbales tan violentos tienen el elemento de la irracionalidad de la personalidad de Milei, una personalidad explosiva, sobre la base de la cual construyó su personaje público", sostiene Philip Kitzberger, analista político y de medios de comunicación, y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

(…) Caracterizar a personas como insectos y roedores es también lo que hizo el régimen nazi, indica el psiquiatra (Enrique) Stola. Calificar de "enemigo" a quien piensa diferente también fue distintivo de la represión de la junta militar durante la dictadura en Argentina (…)".

El abogado de Javier Milei hoy día es Francisco Oneto. En X hay 2 cuentas con ese nombre. Una es de 2022 cuando @Fraonefo se autopercibió "Soy el rey del derecho peneal". Al parecer tenía mucho interés en la estafa Generación Zoe: "Especializado en defender estafas. Trabajo en Generación Zoe y le toco la pelada a Cositorto. Beto se la come doblada". (¿...?) La otra cuenta es de @fraoneto y se describe como "criminalista".

Algunos atribuyen a Oneto, quien estrenó su patrocinio representando al Presidente en el caso $LIBRA, como el promotor de esta estrategia ofensiva. ¿Servirá? A medida que se desestimen las denuncias, decrecerán las prevenciones.

Sin embargo, mucho antes de Oneto, Javier Milei demandó a Pablo Duggan, Fabián Doman, Paulo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft, "por afectación al honor" y "daño moral". En los 5 casos, fue por haberlo emparentado al nazismo y a Adolfo Hitler.

El caso de Doman y el libro de Pagni

Imposible de prosperar. El caso más notable es el de Fabián Doman, quien contrademandó a Milei la 1ra. vez, y el expediente no puede abrirse a prueba porque sería desestimado: Doman es judío, algo que nunca podrá ser Milei porque su madre no es judía y por lo tanto nunca podría pasar de la categoría 'prosélito'.

Luego, Doman aparece nuevamente demandado por Milei, a quien tuvo como panelista años atrás en 'Intratables', por A24, canal donde hoy trabaja el supuesto periodista preferido de Milei (Antonio Laje, quien fue compañero de Doman en el diario Ámbito Financiero).

Ambos también fueron compañeros en esa Redacción, de Carlos Pagni, quien logró que la Justicia desestimara la denuncia de Milei. Pagni había mencionado el libro 'A 30 días del poder', del historiador Henry Ashby Turner, que analiza las circunstancias que concurrieron para que Adolf Hitler llegara al poder.

Pagni nunca mencionó a Milei pero Milei interpretó que hizo una alusión a su figura en el marco de un análisis sobre la debilidad de los sistemas republicanos.

Aquí corresponde una pregunta importante: ¿Milei mira el programa de Pagni? ¿Mira el programa de Doman, quien sigue en A24? Seguramente no. Milei no lo mira pero recibe comentarios, quizás 'briefs'. ¿Quiénes elaboran esos informes al Presidente? ¿Manuel Adorni? ¿Falla la defensa acusatoria del Presidente o es ridículo el informe que llega a manos de Milei? ¿Quién 'alimenta' al Presidente?

En cualquier caso, el Presidente pareciera demasiado pendiente del 'qué dirán' y es harto sensible a las críticas. Sin embargo, deberá acostumbrarse. Y eso que la economía todavía no se la puso de sombrero, tal como vaticinan algunos ex amigos suyos.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

María Belén Ludueña fue crítica con su paso por América: "Me dejaron sin..."

La devastadora estafa que usa el nombre de Coto y ya hizo caer a varios

Sergio Lapegüe frenó en seco a América TV: Qué baja evitó en Lape Club Social

La película de 1 hora y 30 que pocos vieron y vale cada minuto