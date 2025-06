María Belén Ludueña fue critica con su paso por América: "Me dejaron sin..."

María Belén Ludueña rememoró por qué dejó América TV

"Me han sacado de lugares... hubo oportunidades donde no tuve trabajo. En América, de un día para el otro, me ofrecieron cosas que no me cerraban, y me fui. Y no me vinieron a tentar con algo que vos decías 'uy, dejé un espacio importante...'. Si no que yo decía como '¿me van a dar esto después de todo lo que hice en América?'. Y en ese momento la gente no piensa en que soy la mujer del Jefe de Gobierno y me dejaron sin laburo", afirmó Ludueña.

Posteriormente, ante el pedido de Montagna de ampliar lo sucedido con el canal, la periodista explicó: "Cuando terminó 'Poco Correctos' y vino Carmen Barbieri a El Trece, me preguntaron si quería seguir haciendo actualidad, les dije que tenía ganas de desafiarme un poco más y que quería una conducción o co-conducción".

"Al día siguiente me llamó América y me ofrecieron un montón de cosas". Entre estas propuestas figuraban un noticiero matutino y participar del programa de Sergio Lapegüe. Sin embargo, ninguna de estas alternativas logró convencerla completamente.

Sin rencores

Así y todo, la periodista mantiene una postura diplomática respecto a América TV, señalando que conserva vínculos cordiales con la emisora. Su postura reafirma el perfil de una comunicadora que elige cuidar el ambiente laboral antes que quedarse anclada en cuestiones personales.

