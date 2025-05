Estalló la interna en lo de María Belén Ludueña: Tensión entre panelistas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1923073743401676905&partner=&hide_thread=false AMALIA GUIÑAZÚ: "NO VOY A PEDIR PERDÓN POR HACER MI TRABAJO", Y DIJO: "YO NO HAGO SHOW"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/CpAksdhkMY — América TV (@AmericaTV) May 15, 2025

Por su parte, el testimonio de Díaz Guiñazú fue recogido por el mismo ciclo. En primera instancia, volvió a reafirmar su postura y rechazó un posible pedido de disculpas: "No hablé con Belén, hablé con la producción. Se habla muy por arriba, pero los funcionarios públicos están para respondernos y yo hice una pregunta".

Y agregó: "Nada de esto es real, es espuma. Nada es real. Yo no hago show, no sirvo para eso, soy tremendamente transparente, muy consciente de lo que digo al aire".

Por último, la periodista fue consultada sobre los dichos de su Fernández Barrios, quien además había asegurado que dentro del panel "hay una piedra en el zapato que hay que sacar". Al respecto, Díaz Guiñazú fue tajante: "Eso lo dirá la producción, no coincido con ella. Al aire yo tengo principios, no voy a exponer a mis compañeros nunca".

El tajante mensaje de María Belén Ludueña para El Trece tras su llanto al aire

En la mañana del miércoles (14/05) María Belén Ludueña rompió en llanto luego del cruce que protagonizó su marido Jorge Macri con su colega Amalia Díaz Guiñazú. El hecho no pasó desapercibo y afectó a la conductora que no pudo contener las lágrimas.

"Pasó algo recién al aire, es difícil para mí a veces", expresó mientras lloraba. "La verdad que a veces las cuestiones políticas son muy duras", agregó posteriormente y leyó: "No quise decir que a ella le gusta hacerlo sino que su rol es provocar y lo entiendo". Posteriormente le pidió disculpas a su audiencia y resaltó: "Yo soy auténtica, se la pasa mal de este lado".

ASÍ ABRIÓ BELÉN LUDUEÑA SU PROGRAMA "MUJERES ARGENTINAS", EL DÍA DESPUÉS DEL LLANTO: "ESTOY MEJOR"

En la nueva emisión del programa que se emite por la pantalla de El Trece, la comunicadora eligió empezar hablando al respecto y destacó cómo se siente al mando de Mujeres Argentinas, teniendo en cuenta que hace algunos días también se puso a llorar en medio de una nota con Roberto García Moritán.

"Quiero decirles que ayer como es de público conocimiento me emocioné, tuve un día como les puede ocurrir a todos en sus casas. Hoy ya estoy muchísimo mejor y quiero aclarar que este programa me encanta. Estoy feliz todos los días de poder conducirlo y sobre todo muy contenta con el equipo de mujeres que me ha tocado", explicó echando por tierra los rumores que indicaban que no estaba cómoda con su trabajo.

