TENSIÓN

Quita de aranceles: Gustavo Melella amenaza con demandar al Gobierno de Javier Milei

"No me importa si me faltan el respeto a mí, pero no voy a permitir que se lo falten a nuestro pueblo", dijo el gobernador Gustavo Melella, y amenazó con demandar al Gobierno de Javier Milei por la rebaja en los aranceles en productos tecnológicos.