Los antecedentes de HLB Pharma son muchos, ¿y dónde estaban los controles entonces?

Determinar si las muertes tuvieron algo que ver con esa contaminación Determinar si las muertes tuvieron algo que ver con esa contaminación

La tarea no es tan fácil siendo que los afectados no solo no eran pacientes "sanos", sino que además estaban con tal estado de salud que ameritó el uso de un calmante tan fuerte como el fentanilo.

La investigación recayó este martes al mediodía en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, hermano del actual ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Cómo se destapó el caso

Las nueve muertes en el Hospital Italiano de La Plata ocurrieron durante los primeros diez días de mayo, pero los infectados con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti llegaron a 18.

La presencia de esas bacterias, si bien son típicas del ámbito intrahospitalario y de hecho representan una amenaza por su relativa resistencia a los antimicrobianos, despertó sospechas en el Italiano. Entonces vieron que todos los pacientes habían recibido fentanilo, un potente calmante de la familia de lo opiáceos, y se pusieron a investigar.

image.png

Según se supo, la Justicia tiene un material clave, en esa dirección, que es el intercambio de correos que hubo en los últimos días entre el hospital y la ANMAT. Ahí se reportan los acontecimientos, según publicó hoy 'Clarín': Primero, la detección de un foco infeccioso con 18 pacientes, de los que falleció la mitad. Segundo, el detalle de que, si bien no estaban en las mismas salas de internación ni eran atendidos por los mismos médicos, tenían en común la administración de fentanilo.

Los correos certifican que el hospital hizo los cultivos correspondientes, pero sólo uno de los compuestos dio positivo para las bacterias que terminaron con la vida de la mitad de esos pacientes. Esto es lo que llevó a la ANMAT a efectuar la denuncia penal comentada acá.

Ahora, la investigación iniciará con los eventos denunciados, pero cierto es que podrían sumarse además otros anteriores. Más allá de que la ANMAT no haya hecho nada antes... Ahora, la investigación iniciará con los eventos denunciados, pero cierto es que podrían sumarse además otros anteriores. Más allá de que la ANMAT no haya hecho nada antes...

La oscura de HLB Pharma

Conocido es el oscuro el historial de HLB Pharma, que Urgente24 viene siguiendo desde hace años.

Los cuestionamientos a la seguridad de su planta y al uso de buenas prácticas en la producción de remedios, las sospechas de falsificación de un tipo de anestesia llamada propofol, la contaminación cruzada de diclofenac sódico y de morfina al 1%, y la famosa explosión de una caldera de una 'pariente' de HLB llamada Apolo, son apenas algunos de los casos más resonantes que llevan años.

La explosión, en efecto, fue en 2016, en Rosario, donde 5 personas terminaron heridas.

Son demasiados antecedentes para que se ponga en tela de juicio no sólo la acción de un grupo empresario, sino sobre todo de los controles estatales sobre la actividad Son demasiados antecedentes para que se ponga en tela de juicio no sólo la acción de un grupo empresario, sino sobre todo de los controles estatales sobre la actividad

Vale recordar que Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, adquirió el laboratorio en 2017 de Hernán López Bernabó, quien utilizó las iniciales de su nombre para bautizar la empresa. Tenía como antecedente en el rubro la compra del Laboratorio Apolo, el del edificio que explotó en Rosario, en 2016.

Tras ese siniestro, la fábrica de sueros no volvió a abrir en Rosario. Sus dueños decidieron mudarla al parque industrial de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, donde se inauguró con un nuevo nombre de Laboratorios Ramallo, el mismo que este martes clausuró la ANMAT, junto a HLB Pharma.

laboratorio-ramallo.jpg

Era en el Laboratorio Ramallo, donde se elaboraban sin autorización productos que se comercializaban con la etiqueta de HLB Pharma. Ahí Furfaro es socio de Jorge Salinas.

En el sector y en centros de salud que adquirían sus productos relatan aún que "vendían suero caliente. El suero hay que enfriarlo para saber si la bolsa efectivamente está esterilizada". Casos como este, de malas prácticas, fueron parte de denuncias de farmacovigilancia que llegaron a la ANMAT en estos años.

Recién esta semana, los investigadores llegaron a la planta de Ramallo y se encontraron con las irregularidades en las que venían produciendo los socios e introduciendo medicamentos al circuito hospitalario sin controles ni autorizaciones Recién esta semana, los investigadores llegaron a la planta de Ramallo y se encontraron con las irregularidades en las que venían produciendo los socios e introduciendo medicamentos al circuito hospitalario sin controles ni autorizaciones

En las etiquetas, imprimían números de registros de especialidades medicinales en la ANMAT que correspondían a una firma clausurada desde 2015, Surar Pharma, que también producía ampollas y otros productos de uso hospitalario de manera irregular.

anmat.jpg

"Mediante las actas de fecha 6 de octubre de 2023, 7 de octubre de 2024 y 12 de noviembre de 2024, se solicitó a la firma HLB Pharma Group SA presentar la información inherente a la regularización de la documentación y condición registral de los productos: Zoliprox/Zolpidem Hemitartrato; PancreacuraHLB /Proteasa-Lipasa-Amilasa; Diazepam Surar Pharma/Diazepam; Dafurose/Furosemida; Haloperidol HLB /Haloperidol; Ipina/Enalapril Maleato; Myprodone/Metronidazol; Rolfita C /Paracetamol; Aprocom/Fenitoína Sódica; N14 Metformina/Metformina; Metformina HLB/Metformina; Trimpol/Metoclopramida; Tramal Pharma/Tramadol Clorhidrato; incluyendo autorizaciones efectivas de comercialización pendientes al día de la fecha, autorización de elaboradores alternativos, unificación de certificados, transferencias de certificados y otros cambios posregistros referidos a datos característicos identificatorios debido a que se habrían advertido múltiples irregularidades e incumplimientos de la normativa vigente", documentó este lunes la ANMAT al publicar en el Boletín Oficial la inhibición de ambos laboratorios.

La lista de productos con irregularidades era interminable. Como también la lista de denuncias en los medios. Como publicó Urgente24 ayer, hace 9 años viene denunciando las irregularidades de Jorge Salinas y Ariel García Furfaro... demasiadas irregularidades pero también demasiado tiempo.

Otras noticias de Urgente24

Los dólares no declarados y una medida audaz... ¿o peligrosa?

$LIBRA acecha a los Milei: Cajas vaciadas y patrimonio en investigación

"Los amarillos son fracasados, pelean el 4to lugar" dijo Javier Milei en referencia a los candidatos del PRO

"El Eternauta" estuvo presente en spots y anuncios de la campaña política para elecciones de CABA