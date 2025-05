"El Eternauta" estuvo presente en spots y anuncios de la campaña política para elecciones de CABA

Estoy estallado con que la serie es un panfleto anti-Milei que querían los kirchneristas. Es mucho más de derecha que el comic original. Agregaron que Salvo es un veterano de Malvinas, lo cual me pareció una excelente decisión. Se incluye una escena en una iglesia como refugio, donde scouts y una monja son seres del bien, que se sacrifican por los demás. La gente útil es la que sabe de oficios y armas. El ejército argentino es solidario, patriótico y ninguno se vuelve tirano para tomar el poder. No hay ni 1 planteo de corte feminista. Lo siento Kukas, pero el guión no lo hizo Malena Pichot. Para colmo es una producción 100% privada, demoliendo el mito de que sin INCAA no hay cine-nación. Estoy estallado con que la serie es un panfleto anti-Milei que querían los kirchneristas. Es mucho más de derecha que el comic original. Agregaron que Salvo es un veterano de Malvinas, lo cual me pareció una excelente decisión. Se incluye una escena en una iglesia como refugio, donde scouts y una monja son seres del bien, que se sacrifican por los demás. La gente útil es la que sabe de oficios y armas. El ejército argentino es solidario, patriótico y ninguno se vuelve tirano para tomar el poder. No hay ni 1 planteo de corte feminista. Lo siento Kukas, pero el guión no lo hizo Malena Pichot. Para colmo es una producción 100% privada, demoliendo el mito de que sin INCAA no hay cine-nación.

