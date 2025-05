Las enfermedades crónicas se han convertido en una pesadilla para Estados Unidos

Los números son impactantes y lo peor es que las enfermedades crónicas están contribuyendo a que la esperanza de vida de los estadounidenses "se haya estancado en la última década, por debajo de la de otros países ricos", se lee en un artículo escrito por Brianna Abbott para The Wall Street Journal (WSJ)

“Los estadounidenses mueren antes y están más enfermos que las personas en otros países de altos ingresos”, afirma el Dr. Steven Woolf, investigador de esperanza de vida en la Universidad Commonwealth de Virginia, para WSJ. “Esto ha sido así durante mucho tiempo, y la tendencia está empeorando”.

Según investigadores, entre los factores que influyen en las muertes prematuras se encuentran las enfermedades crónicas.

"Alrededor de un tercio de los adultos estadounidenses han padecido múltiples enfermedades crónicas, la tasa más alta entre nuestros pares, según el Commonwealth Fund", destacan en WSJ.

Y agregan: "Las tasas de enfermedades como la hipertensión y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se han mantenido relativamente estables en las últimas décadas, y la creciente prevalencia de la diabetes se debe en parte a que las personas viven más tiempo con la enfermedad, según los investigadores. Sin embargo, EE. UU. aún presenta tasas más altas de estas enfermedades en comparación con países similares".

En un gráfico publicado por WSJ sobre el porcentaje de adultos estadounidenses con enfermedades crónicas, la hipertensión ocupa el primer lugar (casi 50%), seguida de la obesidad y la diabetes.

presión arterial médio freepik hipertensión.jpg La hipertensión arterial es un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

¿Qué causan las enfermedades crónicas?

Muchas enfermedades crónicas prevenibles están relacionadas con cuatro factores de riesgo principales: fumar, mala alimentación, inactividad física y consumo de alcohol en exceso.

Por un lado, WSJ reseña que en Estados Unidos, las personas hacen menos ejercicio y se mueven menos que en Europa, según estudios.

Por el otro, la dieta de los estadounidenses es rica en azúcares, carne procesada, grasas no saludables y alimentos ultraprocesados, según sugieren las encuestas.

Hay evidencia de que este tipo de alimentación contribuye a un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

El sistema de salud estadounidense, fragmentado, también podría tener un impacto en la mala salud.

Los CDC indican que, "algunos grupos se ven más afectados que otros debido a factores que limitan su capacidad de tomar decisiones saludables".

Uno de esos factores podría ser el acceso a la atención y servicios para controlar las enfermedades.

"A diferencia de otros países similares, Estados Unidos no garantiza la cobertura médica", destaca WSJ. "Gastamos más por persona porque los precios son más altos, y los estadounidenses son más propensos a reportar que no reciben atención médica debido al costo. Además, tenemos menos médicos per cápita que muchos países similares, según muestran los datos".

De hecho, "los estadounidenses adinerados tienen tasas más bajas de enfermedades crónicas y viven más que sus contrapartes de bajos ingresos", indica.

De cualquier manera, siempre es bueno recordar que algunas enfermedades crónicas también se pueden prevenir. Las recomendaciones principales son: Dejar de fumar, hacer ejercicio, seguir una dieta saludable y evitar el alcohol.

