Poderosos alimentos que combaten la placa en las arterias, según expertos

Aceite de oliva

Harvard indica que se ha demostrado que cambios muy drásticos en el estilo de vida reducen la placa. Esas modificaciones del estilo de vida incluyen: comer una dieta mediterránea. Y entre los alimentos que destaca está el aceite de oliva.

Este alimento no sólo ayuda a reducir el colesterol que se pega en las arterias, sino que además tiene otros beneficios poderosos para la salud, como: combatir la depresión, mejorar la salud del corazón, proteger el cerebro, reducir el azúcar en sangre, y más.

Palta (aguacate)

Una excelente opción de alimento para incluir en el desayuno y tener arterias más sanas es la palta o aguacate.

En Manhattan Cardiology destacan que "esta deliciosa fruta mantecosa se ha ganado la reputación de ser un 'superalimento', gracias a su alto contenido de grasas saludables que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo, el cual aumenta el riesgo de acumulación de placa e hipertensión arterial".

"El aguacate también es una rica fuente de antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades cardíacas", agregan.

Avena

Otro alimento poderoso para combatir la placa en las arterias es la avena. La dietista registrada Amy Goodson, miembro de la junta médica de Eat This, Not That, recomienda este alimento.

"La avena contiene un tipo de fibra soluble llamada beta-glucano (...) se disuelve parcialmente en agua y forma una solución espesa similar a un gel en el intestino que ayuda aún más a reducir el colesterol malo y total", explica.

Y continua: "También ayuda a prevenir la obstrucción de las arterias y aumenta la sensación de saciedad".

Tomate

El tomate es uno de los alimentos que probablemente todos tengan a la mano y que puede ayudar a combatir las obstrucción de las arterias.

El sitio especializado Healthline explica por qué: "Los tomates y sus derivados contienen compuestos vegetales que pueden ser especialmente útiles para reducir el desarrollo de la aterosclerosis. Los tomates contienen licopeno, un pigmento carotenoide".

"Combinar tomate cocido con aceite de oliva puede ofrecer la mayor protección contra la obstrucción arterial", agregan.

Pescado

Finalmente, un alimento que no puede faltar en la dieta para combatir las arterias obstruidas es el pescado.

"Los pescados grasos o aceitosos, como el salmón y el atún, son una excelente fuente de grasas omega-3, compuestos que, según estudios, reducen la cantidad de placa que se adhiere a las arterias", indican en Manhattan Cardiology.

Y añaden: "Estas grasas saludables también tienen propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a muchos aspectos de la salud general".

