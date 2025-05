El hábito para la longevidad que un destacado científico sugiere

Su libro más reciente, Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity, profundiza en la ciencia del envejecimiento y propone algunas herramientas que pueden ayudar a retrasarlo.

Una de esas herramientas es “practicar ejercicios de fuerza”, también conocidos como “ejercicios de resistencia”.

¿Qué tipo de ejercicio es mejor para la longevidad?

Se sabe que el ejercicio es básico para que las personas se mantengan más saludables, además, se ha dicho que los que viven más años que el resto del mundo se mantienen activos físicamente.

Hay estudios que muestran que la actividad física reduce el riesgo de problemas de salud como cáncer, depresión, diabetes, obesidad, Alzheimer e incluso mortalidad en general.

De acuerdo con The New York Times, Topol se sorprendió al saber que el entrenamiento de fuerza en particular puede reducir significativamente los riesgos de enfermedades.

El libro cita un metaanálisis que encontró que tan sólo una hora de entrenamiento de resistencia semanalmente ayudaba a disminuir el riesgo de mortalidad de los participantes en un 25%.

El entrenamiento de fuerza también se ha relacionado con otros beneficios importantes para la salud.

El científico mencionó que se asocia con un mejor sueño, una mayor densidad ósea y una mejor salud mental, en comparación con la falta de ejercicio. Entre más fuerte seas, mejor, dijo Topol.

Qué son los ejercicios de fuerza y ejemplos

Los ejercicios de fuerza son un tipo de ejercicio que “hace que tus músculos trabajen más de lo habitual”, indica el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Estos ejercicios aumentan la fuerza, el tamaño, la potencia y la resistencia de los músculos. Además de los otros beneficios antes mencionados.

“Las actividades implican utilizar el peso corporal o trabajar contra una resistencia”, explican los expertos.

Son ejemplos de ejercicios de fuerza:

Levantamiento de pesas

Trabajar con bandas de resistencia

Jardinería pesada, como cavar y palear

Subir escaleras

Senderismo en las colinas

Ciclismo

Bailar

Flexiones, abdominales y sentadillas

Yoga

