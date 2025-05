Potente descargo de Viviana Canosa tras la denuncia de Javier Milei: "No les tengo miedo"

Y agregó: "Yo creo que al kirchnerismo se lo criticaba muchísimo, pero esto es mucho más grave. Es mucho más grave, en serio. Esto no me parece gracioso; esto se les va a terminar dando vuelta y no saben la que se les viene".

Señores, de libertad no tienen absolutamente nada. No podés ir en contra de todo el periodismo, estar seis horas en un streaming hablando estupideces, tales como que querés hacer una obra de teatro en el Muro de Berlín. Un psicotécnico, urgente

Sobre el final de su descargo, la explosiva presentadora afirmó: "Ayer cerré el programa preguntando dónde está Loan, y cada vez que hablo de la trata, de los niños abusados, de cosas profundas, importantes, que nos incumben a todos los argentinos, al día siguiente me aparecen denuncias y cosas raras"

"Lo que el Presidente no soporta es que todos los que considera mandriles le preguntemos, lo cuestionemos. No somos los que escuchamos ópera con él en Olivos los fines de semana. De esos cuatro o cinco no dijeron absolutamente nada", lanzó sin rodeos.

Quieren periodistas presos. Y creo que esto, a los trolls de Milei, les parece gracioso. Cuando el kirchnerismo osaba hacer algo parecido, aunque ya a la distancia parecen bebés de pecho, salían a matarlos. Quiero ver a toda la prensa, y a los ensobrados también, diciendo que esto está mal

"Me encantaría encontrarme a Milei para preguntarle por qué nunca me respondió el audio que le envíe. Me atreví a preguntarle seis meses antes de que fuera presidente un montón de cosas que no me pudo contestar, razón por la cual no habló nunca más de mí", continuó en su descargo.

"Milei los traicionó a todos, y cuando vos hacés eso, hay un momento en el que la vida te la devuelve toda junta. Lo digo por experiencia de vida. Es un traidor. Y si por esto me quiere hacer otra demanda, no tengo problema", concluyó Canosa.

Javier Milei denunció penalmente a 3 periodistas

Javier Milei llevó su batalla discursiva contra periodistas a la Justicia: presentó en las últimas horas una denuncia penal por "calumnias e injurias" contra los comunicadores Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ariel Lijalad.

En el caso de Pagni (La Nación), desde hace varios días el Presidente viene descalificándolo con varios adjetivos (igual que al resto de los periodistas en general, a los que ha llamado "ensobrados", "corruptos" y "prostitutas", entre otras cosas...) debido a un editorial en su programa Odisea Argentina en el que, según Milei, hizo afirmaciones que afectaron su "honor y reputación".

La denuncia fue sorteada esta mañana y le tocó al juzgado federal de Daniel Rafecas.

En paralelo con esta presentación, el Presidente promovió otras dos querellas, también por calumnias e injurias: una contra Viviana Canosa, de Canal 13, y otra contra Ari Lijalad, de El Destape.

A Canosa la denunció por haberlo llamado "autoritario" y "déspota", y haberlo asimilado "a ciertos líderes dictatoriales". A Lijalad, por haberlo comparado con el nazismo.

Por sorteo, la presentación contra Canosa le tocó al juzgado federal 2 (a cargo del juez Sebastián Ramos) y la de Lijalad, al 6 (que está vacante, tiene como subrogante a Rafecas y hoy es cubierto por Marcelo Martínez de Giorgi porque Rafecas está de licencia).

Lijalad se expresó en X sobre la denuncia de Javier Milei: "Un capítulo más de su incitación al odio, otro paso en su cruzada por imponer sus opiniones como un hecho y por negar la existencia de información veraz, chequeada y producida de forma profesional desde el periodismo".

image.png

