La Justicia no levantó el secreto de sumario y Viviana Canosa hizo un fuerte descago

Y prosiguió: "Les pido por favor que tengan respeto hacia mi denuncia, si no es molestarlos demasiado y que no digan estupideces. Nada más que eso. Pero lo escucha usted, doctor, porque se cuelga todo el mundo de esto, que es algo serio".

Por su parte, Juan Manuel Dragani indicó:

Ya la denuncia ya ni siquiera es nuestra, es de la Justicia y vos cumpliste, como siempre digo, con tu rol de ciudadana de denunciar. De hecho, nosotros no tenemos acceso a la causa, porque la causa justamente vos no sos querellante, vos no acusás. Quien acusará o no será la Fiscalía en base a las pruebas que se vayan desarrollando durante el tiempo desde que se instó la acción, hasta incluso el periodo por el cual en el día de hoy se renovó ese secreto de sumario Ya la denuncia ya ni siquiera es nuestra, es de la Justicia y vos cumpliste, como siempre digo, con tu rol de ciudadana de denunciar. De hecho, nosotros no tenemos acceso a la causa, porque la causa justamente vos no sos querellante, vos no acusás. Quien acusará o no será la Fiscalía en base a las pruebas que se vayan desarrollando durante el tiempo desde que se instó la acción, hasta incluso el periodo por el cual en el día de hoy se renovó ese secreto de sumario

"Hay nuevos testigos, por lo tanto calculo que por eso también se extiende el secreto de sumario. Anímense y sigan denunciando. Hay mucha gente que está denunciando con su identidad reservada. No estamos jodiendo, esto es en serio. Por lo menos yo me lo tomo en serio, y la Justicia también se lo toma en serio", cerró Canosa.

Lizy Tagliani exigió "que se repare el daño gravísimo" que le hizo Viviana Canosa

De cara a que se termine el secreto de sumario tras la fuerte denuncia que Viviana Canosa presentó en Comodoro Py, Lizy Tagliani volvió a hablar del caso cuando el movilero del ciclo A la tarde se acercó hasta las inmediaciones de OLGA para preguntarle al respecto.

"Sigo con los días difíciles, pero con la consciencia tranquila y tratando que todo se calme", comenzó diciendo la conductora de La Peña de Morfi. "Cuando antes se pueda resolver mejor", señaló seriamente mediante la pantalla de América TV.

"Que se resuelva como se tiene que resolver"

"La situación de la familia es muy complicada"

"Que se repare el daño gravísimo que se ha hecho"



Cuando el cronista quiso saber cómo se encontraba su familia, sostuvo: "Debido a la situación que estamos viviendo es muy complicado, pero estamos muy bien".

Asimismo, afirmó que irá "a fondo" y que comenzara acciones legales contra su colega: "Para que se esclarezca y para que se repare el daño gravísimo que se ha hecho, no solo a mí, sino a la familia y a un menor".

