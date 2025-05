Javier Milei dice que no polariza, mientras... polariza

EL LADRÓN CREE A TODOS DE SU MISMA CONDICIÓN.

Lamento mucho que no entiendan o peor aún, no quieran entender como abordamos la política. Nuestro foco es sacar el país adelante, no polarizar por carencia de ideas (cuyo recurso único es ensuciar por mediocridad).

CIAO! https://t.co/4POp1xPfzo