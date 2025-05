Martes 13: Corren 96 horas definitivas para el verdadero triángulo (Javier Milei, Macri y CFK)

Live Blog Post

Guillermo Francos: "Está por verse si Macri maneja el PRO"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Acerca de Milei-Macri, dijo: “Es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde Macri esta exaltado y nervioso por poner en juego su reducto político permanente, le debe parecer que lo pierde. Perdió la compostura. Montaron una campaña alrededor del tema Ficha Limpia. Tanto Macri como Lospennato han montado una campaña electoral alrededor de este tema. Echarle la culpa al Presidente del fracaso del tratamiento del proyecto me parece que es absurdo, no tiene sentido y Milei no tuvo nada que ver”.

Acerca de provincia de Buenos Aires: “Puede ser que la relación personal de Milei y Macri no tenga recomposición, pero eso no tiene que ver con lo que puedan resolver legisladores de ambos espacios. Una discusión entre ellos no tiene por qué influir sobre buenas decisiones de los legisladores. Creo que llegaremos a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Está por verse si Macri maneja el PRO ahí. Aspiramos a un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo, el que se opone que se haga cargo”.

Elecciones en CABA. “Que se compita, no hay por qué acordar en todo. La Ciudad de Buenos Aires debe manejarse con más austeridad, hay que bajar impuestos que se incrementaron y no estamos de acuerdo con la cantidad de personal que tiene la Ciudad, que duplica lo necesario. Hay mucho para recortar en la Ciudad”.