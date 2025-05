Pergolini cruzó a Riquelme y sus defensores: "Talibanes de una mala gestión"

PERGOLINICRUZOARIQUELMEYSUSDEFENSORESTALIBANESDELAMALAGESTIONFOTO2.jpg Mario Pergolini cargó duro contra Juan Román Riquelme tras los insultos que recibió en La Bombonera durante el partido Boca-Lanús.

El fuerte mensaje de Pergolini contra Riquelme

A partir de este controversial posteo, Mario Pergolini reaccionó y salió a disparar contra la idea de hacer semejante aseveración en las redes sociales. En su programa en Vorterix, el ex directivo quedó incrédulo al enterarse de la publicación del Xeneize: “¿De verdad Boca posteó 'nosotros alentamos'? No dividan más a la gente, por el amor de Dios. Todos alentamos”, sentenció y agregó que “no pueden poner eso en la cuenta oficial del club. Todos alentamos, no sean talibanes a causa de una mala gestión”, concluyó el comunicador.