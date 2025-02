Boca: Gago, Riquelme y lo que solo ellos no quieren ver

Fernando Gago Fernando Gago, en la cuerda floja en Boca.

Fernando Gago, el hombre temeroso que no ve la realidad

La mayoría de los entrenadores reflejan lo que fueron como jugadores de fútbol y Fernando Gago no es la excepción. El actual DT de Boca es un tipo temeroso que no tiene actitud y su equipo tampoco, que cuando tuvo situaciones límites no las resolvió a favor en ninguno de los clubes que estuvo.