Cuando les roban una moto no esperan policías ni aseguradoras: arman caravanas para buscarlas

2-No esperan la actuación policial ni la reparación de las compañías de seguros, a pesar de que hacen las denuncias correspondientes. Por ello, se hacen pasar por posibles compradores cuando logran detectar el vehículo.

3-Pactan la entrega con los malvivientes luego de pedirles una ubicación a los poseedores de la moto robada

4-Concurren masivamente 20 ó 30 motoqueros de compañías de delivery (generalmente hasta barrios poco accesibles) y presionan en conjunto para recuperar el rodado.

Deliverys recuperan motos en el Conurbano



Cansados, hartos y con mucha desazón encima, estos trabajadores hoy recuperaron dos motos de sus compañeros. La primera en el asentamiento "Las Antenas" en La Matanza, otra está noche en Barrio San Carlos II en Moreno. pic.twitter.com/vHxJF8S6M2 — Inforbano (@Inforbanodiario) February 20, 2025

Los trabajadores de aplicaciones están frustrados y desamparados: luego de un año de trabajo no existe prácticamente ninguno que no haya sido asaltado en plena vía pública. En varios casos, tras ofrecer resistencia, fueron ultimados a balazos.

“Si las calles están liberadas por la policía…¿Qué sentido tiene quedarse esperando que esa fuerza nos devuelva cada moto?” se preguntan.

image.png Los poseedores de moto para delivery están comunicados a través de grupos de whatsapp

Los motoqueros y su estrategia para desanimar motochorros

-Las unidades en que de desplazan están casi desarmadas, les quitan a propósito luces, carenado protector y asientos para que los ladrones sepan que van a obtener poco dinero si pretenden revenderlas.

-Los trabajadores informales llevan consigo a menudo spray y gas pimienta para rociar las caras de los atacantes, que suelen viajar de a dos ya que el acompañante es el encargado de manejar el medio de transporte robado.

LOS TRABAJADORES DE DELIVERYS DE LA MATANZA SE REBELARON Y ENTRARON A UNA VILLA A RECUPERAR MOTOS ROBADAS



Como otras veces, los laburantes fueron en masa y recuperaron la moto en la Villa Santos Vega, de Ruta 3 y Formosa. Hicieron más que @FerEspinozaOK en @LaMatanzaMunic pic.twitter.com/SzZ6i3E16A — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) February 17, 2025

Los robos de motos en Argentina, en números

Todos los días son sustraídas en el país por lo menos 166 motos, según las últimas estadísticas oficiales disponibles de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Hace 6 años, el promedio era bastante menor: 69 por día.

En otras palabras, aumentó este tipo de delito 2,5 veces en apenas un lustro.

El 60,9% de los delitos de estas características ocurre en la Provincia de Buenos Aires y el 14,7% en la Capital Federal.

Debido a la crisis económica, la moto se ha convertido en el medio de transporte más elegido por los argentinos porque es barato y de fàcil mantenimiento. Como contrapartida, se transformó tambièn en uno de los botines preferidos por las bandas de ladrones.