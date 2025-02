Chau Zelensky: Valery Zaluzhny es el hombre de Donald Trump en Ucrania

image.png Tensión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky.

Criticó la “histeria” de Ucrania por su inexistente participación en la mesa de Riad entre funcionarios estadounidenses y rusos. "En la diplomacia existe un término para esto. Se llama diplomacia itinerante, porque sentar a todos a la vez en la mesa de negociaciones no ha funcionado en el pasado", defendió.

Sin embargo, insistió en que estas diferencias de opiniones podrían reconciliarse ya que “el presidente también dijo cuánto ama al pueblo ucraniano”.

El miércoles, en un posteo en Truth Social, Donald Trump llamó al mandatario ucraniano como “dictador sin elecciones” y “comediante modestamente exitoso”. Lo acusó de haber hecho un trabajo terrible, de destrozar el país y llevarlo a una guerra innecesaria.

Y lo instó a firmar el acuerdo minero que da a USA acceso exclusivo a recursos minerales estratégicos (tierras raras) de Ucrania: “Zelensky mejor que se mueva rápido o no le quedará ningún país”.

Zelensky acusó también a Trump de vivir en una burbuja de desinformación rusa luego de que el republicano cuestionara su legitimidad y dijera falsamente que su índice de aprobación popular era sólo del 4%.

En realidad el 52% apoya a Zelensky según una encuesta del mes pasado a la que accedió Politico. Sin embargo, hay otra figura más popular: Valery Zaluzhny.

Valery Zaluzhny

The Economist evocó el nombre del ex general más popular de Ucrania, Valery Zaluzhny, despedido por Zelensky y enviado a Londres como embajador, como su posible sucesor ante los llamados de Trump de convocar a elecciones en el país, suspendidas por la vigencia de la ley marcial. Según ex diplomáticos que hablaron con el semanario:

“Trump parece querer deshacerse de Zelenski, a quien nunca le ha gustado y a quien considera difícil. No se trata de elecciones, se trata de deshacerse de Zelenski”.

Según una encuesta citada por el medio el actual presidente tiene un 52% del índice de aprobación, su mínimo histórico después de haber estado en el 90%. Y sería superado por Zaluzhny con el 65% de los votos contra el 30% en un hipotético duelo electoral de dos candidatos.

Muchos ucranianos están claramente frustrados con su líder de guerra. Zaluzhny, de 49 años, ha sido considerado en el pasado por los medios de comunicación y analistas ucranianos e internacionales como un "héroe" y "el salvador de Ucrania", debido a su estrategia que, se cree, ayudó a frustrar el avance inicial de las tropas de Moscú hacia Kiev poco después del inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

image.png Valery Zaluzhny fue despedido por Zelensky y enviado a Londres como embajador.

Tal como contó Urgente24, la popularidad de Zaluzhny provocó que algunos aliados del presidente empezaron a verlo como un potencial rival político. Zaluzhny y Zelensky se enfrentaron por la escala de movilización de 'tropas frescas' necesarias para reponer las fuerzas armadas.

El mandatario dijo rechazar la solicitud de 500.000 hombres. Zaluzhny negó haber pedido ese número de soldados. En un artículo de opinión para CNN , Zaluzhny se quejó de “la incapacidad de las instituciones estatales en Ucrania para mejorar los niveles de personal de nuestras fuerzas armadas sin el uso de medidas impopulares”.

Su postura, al parecer, era incompatible con la idea de incursiones en la región fronteriza rusa de Kursk, una intención que no produjo los resultados esperados en términos de distraer a las fuerzas rusas para frenar su avance en el Donbás.

Donald Trump podría seguir presionado Zelensky para que firme el acuerdo minero: amenazar con cortar o detener la ayuda militar, levantar unilateralmente las sanciones a Rusia, cortar otros apoyos vitales como la orientación en tiempo real y Starlink, la columna vertebral de las comunicaciones de Ucrania en el campo de batalla.

Este jueves USA se negó a copatrocinar un proyecto de resolución de la ONU que conmemora los tres años de la invasión de Ucrania por parte de Moscú y que defiende la integridad territorial de Kiev y condena la agresión rusa.

